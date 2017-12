Nantes

Ce dernier déplacement de l'année 2017 était très important pour les handballeurs nantais, dans l'optique d'une qualification européenne la saison prochaine. Le "H" a parfaitement négocié cette rencontre en faisant la course en tête au tableau d'affichage. Menés de cinq buts en première période, les Toulousains revenaient à une longueur à la pause (15-16), mais les Nantais négociaient parfaitement la seconde période pour se réserver une fin de match sans frayeur. Score final 34 à 28. Le pivot Nicolas Tournat termine meilleur buteur côté nantais avec 8 réalisations, juste devant l'arrière droit Eduardo Gurbindo (7 buts) . Cette huitième victoire permet aux "violets" se se maintenir dans le Top 6 du championnat. Un soulagement pour l'entraîneur Thierry Anti :" Je crois que tout le monde est fatigué. L'année civile 2017 a été extrêmement riche, avec deux participations à la ligue des champions, une coupe de France, et un trophée des champions. Une année riche mais très fatigante, et je crois que tout le monde avait hâte qu'elle se finisse !" La deuxième moitié de saison débutera à la mi-février après la trêve internationale. Les Nantais recevront Dunkerque pour entamer les matches retour.