Le HBC Nantes l'emporte dans les dernières secondes face à Zagreb

Un match serré, qui se termine par 30 secondes de folies, et une victoire. Le HBC Nantes se retrouve troisième de son groupe.

Un ascenseur émotionnel." C'est ainsi que le nantais Guillaume Saurina qualifiait cette fin de match. 28-27, score révélateur d'un match serré. Mais que dire du finish?

Il reste 30 secondes à jouer, Nicolas Claire donne l'avantage aux français. Sur l'engagement, les croates jouent sans gardien. Ils égalisent, mais Dominik Klein profite du but vide pour marquer et repasser devant. Il reste à peine quelques secondes, c'est suffisant pour les croates, pour traverser le terrain dans l'autre sens. Mais Cyril Dumoulin s'impose sur un dernier tir à bout portant, et donne la victoire à ses coéquipiers.

C'est fini! C'est allé tellement vite que le panneau d'affichage n'a pas suivi © Radio France - Louis de Bergevin

"On est pas une équipe parfaite, mais on corrige, on avance" , reconnaissait le gardien du H après la rencontre. Ils avancent, ça c'est sûr. Les nantais ont gagné une place au classement, en doublant Barcelone. Ils sont même troisièmes, à égalité avec le deuxième, Rhein-Neckar.