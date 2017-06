Le HBC Nantes parmi les 16 meilleures équipes d'Europe !

La Fédération Européenne de Handball a placé ce samedi le HBC Nantes en poule haute de la prochaine Ligue des Champions. Le H intègre le top 16 des meilleurs clubs européens. Une première pour le H !

Le HBC Nantes n'en finit plus de grandir ! Considérés comme les challengers numéro 1 du Paris Saint-Germain sur la scène nationale, les Nantais font désormais partie du gratin européen. Grâce à leur deuxième place en Lidl Starligue, à leur victoire en Coupe de France et leur qualification en 1/8ème de finale de Ligue des Champions en 2017, l'EHF (Fédération Européenne de Handball) a décidé de placer le club présidé par Gaël Pelletier en poule haute de Ligue des Champions l'an prochain.

C'est forcément une grande fierté que d'être associé aux meilleures équipes du monde ! C'est une belle aventure pour le H et un projet qui continue à se construire !' - Gaël Pelletier, président du HBC Nantes

Alors que le H participait à la Ligue des Champions pour la première fois en 2016/2017, il intègre le top 16 dès sa deuxième participation. Les Nantais seront donc en poule A ou B, avec potentiellement comme adversaire le FC Barcelone, les allemands de Rhein-Neckar-Löwen ou encore les champions d'Europe macédoniens du Vardar Skopje. Avec paradoxalement plus de chance d'aller loin dans la compétition puisqu'en poule haute, six équipes sur huit sortent des poules et sont directement qualifiées pour les 1/8emes de finale.

Gaël Pelletier, le président du HBC Nantes, ici lors de la victoire du H en Coupe de France à Bercy © Radio France - Ouest France

Le tirage au sort des poules aura lieu en Slovènie à Ljubjlana le 30 juillet prochain

Gaël Pelletier espère découvrir quelques unes des plus belles salles du continent : "J'aimerais avoir des allemands mais toutes les salles doivent être excitantes à voir. Skopje, Veszprem, Plock ou Kielce, c'est forcément des noms qui font rêver pour tout fan de handball que nous sommes !".

Suite à la décision de l'EHF de placer le H en poule haute de la Ligue des Champions, Gaël Pelletier n'a pas prévu de chambouler le recrutement. "Ca ne change pas grand-chose, l'équipe est déjà performante" assure le président. Et le H avait déjà dégainé en s'adjugeant les services d'une star mondiale du hand, le macédonien Kiril Lazarov en provenance du FC Barcelone.