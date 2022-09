Le HBC Nantes reçoit une leçon en Ligue des champions de handball

Dès leur premier match, les handballeurs nantais ont mesure la distance qui les sépare des plus grandes équipes européennes. Pour leur retour en Ligue des champions, ce mardi soir, ils s'inclinent en Pologne, face à Kielce, 40 à 33.

Dominés toute la rencontre

Le H a été dominé du début à la fin de la rencontre face au finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2016. Surtout, il a fait une entame de match catastrophique. Et il a énormément souffert à cause d'un ancien Nantais : le pivot Nicolas Tournat, auteur de six buts en autant de tentatives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le groupe le plus relevé de la phase de poules

Les Nantais sont déjà sous pression dans le groupe le plus relevé de cette première phase de la Ligue des champions puisqu'ils vont aussi devoir affronter les Espagnols de Barcelone, les Allemands de Kiel et les Danois d'Aalborg.