Le HBC Nantes remporte sa première coupe de France en terrassant Montpellier (37-32)

Le HBC Nantes inscrit son nom au palmarès de la coupe de France. Les Nantais ont fait plier Montpellier en finale ce samedi soir, à l'Accor Hotel Arena (37-32). Les hommes de Thierry Anti se sont sublimés grâce aux 700 supporters violets présents dans la capitale.

Le HBC Nantes avait plié l'affaire plusieurs minutes avant le buzzer final. Si bien que l'Accor Hotel Arena, le nouveau nom de la salle de Paris-Bercy, s'est mué en Trocardière. 700 supporters étaient massés derrière la cage d'Arnaud Siffert, le gardien du H, à la fin du match. La plupart d'entre eux ont fait le chemin en car depuis Nantes ce samedi matin. Et ils n'ont pas été déçus.De la marée violette ont jailli des "On est chez nous" et des "Ici c'est Nantes !".

La joie des supporters du HBC Nantes ! Vainqueurs de la Coupe de France ! pic.twitter.com/iqB54kNs4I — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 27, 2017

A la fin du match, les joueurs du HBC Nantes se sont jetés dans la foule violette. Les supporters ont pu voir Olivier Nyokas accroché au filet de protection pour les haranguer. Le capitaine Rock Feliho était quant à lui plus ému. Il s'est noyé dans la foule des remerciements, les larmes aux yeux, le tout avec son jeune fils Basile dans les bras. Et la scène la plus cocasse est à mettre au crédit du coach historique du H, Thierry Anti. L'entraîneur d'ordinaire si zen même dans la victoire, s'est laissé aller à jeter sa chemise dans le public pour finir torse nu. Avant d'enfiler le maillot violet du HBC Nantes, floqué du numéro 13, celui du capitaine Féliho, comme un symbole.

Vainqueurs de la coupe de France !!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/DwD2BPPyV0 — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) May 27, 2017

Pure joie, pur plaisir. C'était un gros combat et franchement on a mérité notre victoire" - Rock Feliho, capitaine du HBC Nantes

Rock Feliho a largement été à la hauteur. Idem pour Olivier Nyokas. L'international français a fait parler la poudre en première mi-temps avec quatre buts sensationnels. Il finira la partie avec six réalisations. A la mène, Nicolas Claire a lui aussi éclairé le jeu nantais délivrant un nombre incalculable de passes décisives, sans compter sept buts en neuf tentatives. On pourrait citer également David Balaguer, le virevoltant ailier droit espagnol, auteur de six buts à 100% de réussite.

Je rajoute une ligne à mon palmarès, c'est génial. C'est ma troisième coupe de France avec trois clubs différents, Dunkerque 2011, Montpellier 2016, Nantes 2017. Je conserve mon titre" - plaisante Arnaud Siffert, gardien du HBC Nantes

Et que dire d'Arnaud Siffert ? Le portier nantais, entré en fin de première période à la place d'un Cyril Dumoulin moins en réussite qu'à l'accoutumée, a été énorme. Avec le public massé derrière lui, Siffert a dégoûté les attaquants montpelliérains. Le gardien finit la partie avec huit arrêts sur 24 tirs. Il a sorti des arrêts décisifs à 6m, impressionnants et sous les vivas du public nantais, lorsque les deux équipes étaient à égalité.

A l'arrivée, le H s'impose brillamment face à une des plus prestigieuses formations françaises, le Montpellier Handball 13 fois vainqueurs de la coupe de France. Les Nantais eux remportent pour la toute première fois cette compétition, après une finale malheureuse en 2015, perdue face au PSG Handball. Nantes prend sa revanche. Et cela a bien valu quelques larmes du coach Thierry Anti.

Débrief exceptionnel de cette rencontre ce lundi soir sur France Bleu Loire Océan dès 18h05.