Nantes, France

Enfin une victoire en Ligue des champions. Après les deux premiers revers face à Flensburg et Szeged, les joueurs de Thierry Anti ont signé leur premier succès européen de la saison face aux Danois de Skjern, 35-27. La différence s’est faite en seconde période. Les coéquipiers de Cyril Dumoulin, auteur de six arrêts, ont appuyé sur l’accélérateur après la pause, notamment grâce David Balaguer, qui a inscrit sept buts.

"Un concurrent direct pour la qualification"

Cette victoire face à un concurrent direct est un soulagement pour l'entraîneur Thierry Anti : "C'était important de prendre deux points. On peut très bien être à égalité avec eux à la fin et ça peut se jouer à la différence de but particulière." Le « H » a donc bien lancé sa saison européenne. Pour leur prochain match en Ligue des champions, les Nantais se déplaceront sur le terrain du PSG, samedi prochain (17h30). Mais avant cela, ils joueront à Tremblay, mercredi (20h30) en championnat.