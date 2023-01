Le Limoges CSP annonce le départ de Gavin Schilling et l'arrivée de Kenny Kadji pour le remplacer

Formé à Pau, Kenny Kadji a joué en Italie, en Turquie et en France. Il évoluait en Israël depuis le début de la saison

Au Limoges CSP, un pivot en chasse un autre. Exit l'Allemand Gaving Schilling, décevant depuis son arrivée cet été en Limousin. Il prend la direction de la Turquie. Pour le remplacer le club annonce la signature jusqu'en fin de saison du Camerounais Kenny Kadji, 34 ans et 2 mètres 10.

Il tournait à plus de 11 points la saison dernière à Gravelines

Ce joueur évoluait jusque là en Israël, à l'Hapoel Holon où il d'ailleurs battu Galatasaray cette saison en BCL avec un match à 11 points, 3 rebonds et 12 d'évaluation. La saison dernière, ce joueur capable d'évoluer sur les deux postes intérieur et capable de tirer à 3 points, évoluait au BCM Gravelines Dunkerque où il tournait à 11,2 points, 4,7 rebonds et 11,5 d'évaluation.

"Il va aider les autres joueurs à avoir un peu plus d'espace"

Avant ça, Kenny Kadji, formé comme Wilfried Yéguété au Florida Gators, a joué notamment à Sassari (en Sardaigne), mais aussi au Rytas Vilnius, Tofas Bursa et Turk Telekom ou encore Estudiantes, en Espagne. Un renfort intéressant pour le coach limougeaud, Massimo Cancellieri : "Je pense qu'avec la versatilité qu'il peut avoir sous le cercle et ses shoots à 3 pts, il va aider les autres joueurs à avoir un peu plus d'espace pour attaquer le cercle"