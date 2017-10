Le Limoges CSP en quête d'un troisième succès en championnat

Après une victoire arrachée après prolongation samedi dernier, et une défaite rageante face au Lokomotiv Kuban Krasnodar, l'ogre russe de l'Eurocup, Limoges veut renouer avec le succès dès ce dimanche face à Strasbourg. Un beau duel en perspective.

Beaublanc devrait rugir ce dimanche. Après un match européen où la combativité et l'intensité ont été les maîtres-mots, le CSP doit renouer avec le succès face à Strasbourg. Un beau duel en perspective. Les Limougeauds devront jouer à leur meilleur niveau pour espérer l'emporter. Et puis, c'est sans doute un match avec une saveur particulière pour Mam Jaiteh, qui jouait à Strasbourg l'an passé.

"Collectivement, ça reste un match qu'on se doit de gagner. On a besoin de passer à trois victoires et deux défaites. C'est très important, surtout qu'on enchaîne plusieurs matches en peu de temps", explique le pivot de 22 ans.

Pour Kyle Milling, l'entraîneur limougeaud, le public aura plus que jamais son rôle à jouer : "j'en attends encore plus. Le public nous a bien aidé contre Krasnodar mercredi soir, et je pense qu'il peut pousser encore plus. Si l'équipe continue de montrer un beau visage, j'espère qu'ils vont continuer à venir et à chaque fois plus nombreux", glisse le tacticien limougeaud. Les travées de Beaublanc devront pousser leur équipe. Victoire (presque) impérative pour engranger le maximum de confiance avant de se déplacer à Bilbao et Châlons-Reims la semaine prochaine.

Axel Bouteille, le meilleur scoreur du CSP mercredi avec 19 points, ne veut pas que son équipe baisse d'intensité : "j'ai été adroit l'autre soir, mais je veux vraiment essayer de progresser, d'aider l'équipe dans tous les secteurs. Il faut garder l'intensité et la niaque que tout le monde avait", conclut-il. Pour s'imposer, le Limoges CSP devra surtout diminuer son nombre de balles perdues, et au contraire, faire grimper le nombre de rebonds offensifs pris.

Interview Axel Bouteille avant Limoges CSP - Strasbourg Copier

Coup d'envoi de la rencontre à 18 heures 30.

Les Ultras Green ont 5 ans

Les UG fêtent leur 5e anniversaire © Radio France - N.T

Les Ultras Green s'étaient donnés rendez-vous autour de la fontaine du Champ-de-Juillet, pour célébrer leur cinquième anniversaire. Une sorte de mise en bouche avant le tifo géant qui sera déployé ce dimanche, avant le match contre Strasbourg.