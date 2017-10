Le Limoges CSP entame sa campagne d'Eurocup à Beaublanc face à l'ogre de la compétition

Très grosse affiche ce mercredi soir au Palais des Sports de Beaublanc. Le Limoges CSP reçoit l'équipe russe du Lokomotiv Kuban Krasnodar pour la 1ere journée de l'Eurocup. Un adversaire redoutable, 3e de l'Euroleague il y a deux ans, et vainqueur de cette même Eurocup en 2013.

Le Limoges CSP débute sa campagne européenne par un col hors-catégorie ce mercredi soir à Beaublanc ! Après une année sans Coupe d'Europe et malgré une 10e place en championnat la saison dernière, le club renoue, grâce à une invitation des organisateurs, avec les soirées enivrantes de milieu de semaine. Et le premier adversaire à de quoi faire peur. Le Lokomotiv Kuban Krasnodar est l'un des plus gros clubs russes. Vainqueur de l'épreuve en 2013, demi finaliste la saison dernière, et 3e de l'Euroleague il y a deux ans, c'est un vrai poids lourd qui se présente au Palais des Sports.

On a franchement rien à perdre - Mam Jaiteh

Et ce n'est pas pour déplaire au pivot Mam Jaiteh :"On commence par une très grosse équipe. Peut-être l'une des meilleures qu'il puisse y avoir en Eurocup. Pour nous c'est parfait, pour savoir où on en est par rapport à ce niveau là. Franchement, on a rien à perdre. La seule chose, c'est de mettre de l'intensité et de combattre. On doit faire un avec le public. Si on a pas ça, rien ne sert de venir face à une équipe de ce talent là. Si on veut jouer dans la tactique, contre ce genre d'équipe, on ne fera pas le poids. Mais avec de l'énergie et de l'euphorie, et aussi un peu de contrôle, on peut faire un gros match et ensuite, la beauté du sport fait que tout peut se passer."

Si l'on gagne, c'est du bonus - Kyle Milling

En tout cas, pour l’entraîneur, Kyle Milling, les joueurs doivent se lâcher face à l'une des plus grosses cylindrées européennes :"C'est une grosse équipe, avec beaucoup de physique et beaucoup de talent. Ils ont un peu de tout, de la vitesse, des grands costauds, des shooters. C'est l'une des plus grosses équipes en Eurocup et même en Europe. Il faut être prêt dès la 1ère minute. C'est l'un des favoris. Je considère que si l'on gagne, c'est du bonus. Il faut jouer avec beaucoup de confiance. La salle et le public vont nous aider pour ça. Lors du 1er match à la maison contre Chalon, on a joué avec beaucoup de confiance. J'espère que l'on aura la même mentalité."

Un match à vivre en intégralité ce mercredi soir sur France Bleu Limousin. Début de la rencontre à 19h00.