Le Limoges CSP et la Ligue des droits de l'Homme s'unissent pour lutter contre le racisme. Ils viennent de présenter leur partenariat historique avec le projet #NoRacism.

Le Limoges CSP et la Ligue des droits de l'Homme s'associent pour un partenariat historique contre le racisme

Ce partenariat est une première dans le monde du sport et dans l'histoire de la ligue des droits de l'homme

C'est une première. Le Limoges CSP s'associe à la Ligue des droits de l'Homme pour lutter contre le racisme et les discriminations. Ce mercredi, ils ont présenté leur projet #NoRacism au siège de la Ligue des droit de l'Homme à Paris.

Pendant tout le mois de mars 2021, le club de basket et l'association vont mener différentes actions contre le racisme. Une initiative soutenue par la Fédération française de basketball et par la Ligue nationale de basketball.

"Prise de conscience"

Richard Dacoury, vice-président du Limoges CSP évoque la "prise de conscience" du club, fondatrice du projet. Pour l'ancien joueur international, un club comme le CSP a un rôle extra-sportif à jouer. "Il a une dimension sociale et sociétale, il a un rôle dans la cité. Il se doit de porter des messages importants comme celui de lutter contre le racisme".

Un avis largement partagé par les basketteurs limougeauds comme Jerry Boutsiele. Le pivot n'a pas hésité à devenir le porte-parole des joueurs. "Nous sommes des sportifs de haut-niveau. Des personnes nous suivent sur les réseaux sociaux, il faut s'en servir. Quand on voit les athlètes et les basketteurs américains avec le mouvement Black Lives Matter, il faut s'en inspirer !" Avec Diandra Tchatchouang, joueuse en équipe de France à Montpellier, ils porteront le message de #NoRacism en tant qu'ambassadeur et ambassadrice.

"Sportif et citoyen"

"C'est un bel exemple pour montrer comment les sportifs peuvent devenir et être pleinement citoyens" se réjouit Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l'Homme. "Le message des sportifs est toujours utile parce qu'on les respecte, parce qu'il nous font rêver !" Une union bénéfique qui mêle l'expertise de l'un et la notoriété de l'autre.

Les actions

Au mois de mars 2021, toute l'identité visuelle du club sera transformée pour le projet. Tout y passe, logo et maillot compris. Il faut s'attendre à voir un maillot spécial sur les épaules des Limougeauds pour leurs matchs au stade Beaublanc le 13 mars contre l'ASVEL et le 15 mars contre Levallois. Idem les 20 et 21 mars (journée contre la discrimination) en plateau de coupe de France.

Les joueurs vont aussi relayer et diffuser des messages via les réseaux sociaux et animeront des interventions dans les écoles avec la Ligue des droit de l'Homme. Si possible, en fonction des conditions sanitaires, des stands de sensibilisation seront mis en place pour les matchs. Une branche artistique du projet devrait également voir le jour.

Le 17 mars 2021, à Limoges au Centre de Droit et d’Economie du Sport, un grand colloque de sensibilisation contre du racisme doit rassembler des personnalités du basket mais aussi du football et du rugby français comme Thierry Dusautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby et Olivier Dacourt , ancien footballeur international français, tous deux ambassadeurs du projet #NoRacism.