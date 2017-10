Le Limoges CSP fait tomber Strasbourg à Beaublanc

A l'issue d'un match très serré, le Limoges CSP s'est imposé dimanche soir à Beaublanc face à Strasbourg. Un match de la 5e journée de Pro A remporté 80 à 74.

Face à une SIG privée de son meneur Zack Wright, le Limoges CSP a connu une entame délicate avant de vite revenir aux affaires. Notamment grâce aux 19 points de l'arrière US Kenny Hayes (19 pts, 3 rbds, 7 passes, 25 d'évaluation), bien secondé par un Axel Bouteille toujours aussi chirurgicale en attaque (16 pts, 3 rbds, 17 d’évaluation). Même AJ English, à la peine depuis le début de saison et toujours sur la sellette, a apporter sa pierre à l'édifice, alors que l'autre meneur Danny Gibson, moins bien dimanche soir (3 pts, 1 passe, 4 d'évaluation), était touché par les fautes. Pour l’entraîneur, Kyle Milling, AJ English a même été déterminant :"Sans lui ce soir, je pense qu'on ne gagne pas ! Avec les fautes de Danny, il nous a aidé. C'était une rotation supplémentaire. Il met aussi un tir très important à trois points dans le corner en fin de match. Ce soir, c'était correct. Pour l'instant, il est là."

Sans AJ English, on ne gagne pas ce soir - Kyle Milling

Mais au delà de l'apport offensif des uns et des autres, c'est encore une fois la solidarité, notamment défensive, qui a été le gros points positif de la soirée limougeaude selon l’intérieur Jean-Frédréic Morency, précieux pour limiter l'impact de Louis Labeyrie dans la raquette :"On commence vraiment à installer un bon état d'esprit en défense. Après Kuban, ça fait deux matchs de suite lors desquelles on arrive à répéter les efforts. C’est vraiment là dessus que l'on peut être satisfait. Le fait de répéter les efforts. Avec deux matchs par semaine, si l'on arrive à le faire plusieurs matchs d'affilée, on arrivera à engranger des résultats et à avoir plus de confiance en attaque, car on sait qu'on est solide en défense."

Après ce succès 80 à 74 face à Strasbourg, le Limoges CSP est dans le positif avec deux défaites et trois victoires en Pro A. La suite ? C'est la Coupe d'Europe avec un déplacement en terre basque mercredi à Bilbao. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin (20h30).