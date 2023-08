Le Limoges CSP l'emporte face à la Chorale de Roanne à Saint-Junien (85-82)

Deuxième match et deuxième victoire pour le Limoges CSP. Après un succès 65 à 45 face à Boulazac à Tulle samedi dernier, les basketteurs haut-viennois ont dominé la Chorale de Roanne 85 à 82, en se faisant quand même un peu peur en fin de match, lorsque les ligériens remontaient au score.

"La victoire reste anecdotique" tempérait en fin de rencontre Kévin Anstett, le directeur sportif du CSP. Il s'agit en effet d'un match amical, mais il était quand même plutôt satisfait de l'engagement et de l'intensité mis par les joueurs du coach Ilias Kantzouris. "L'état d'esprit est bon comme l'intensité mis sur le terrain. On a des bons mecs et ils arrivent à mettre ça, donc c'est top".

Une rencontre à guichets fermés au palais des sports de Saint-Junien

Un match qui était surtout l'occasion de se montrer à son public, qui découvre une nouvelle équipe très remaniée. "Elle est dynamique, ils accrochent sur tous les ballons, malgré la chaleur" soulignait Valérie en fin de première mi-temps. Christophe était aussi très intrigué par les nouvelles recrues. "Les américains ont encore du mal à se trouver, mais il y a de l'engagement et de l'intensité, et certains commencent à avoir l'esprit limougeaud" soufflait-il. Les joueurs sont sortis ovationnés par leur public. "On leur avait parlé mais ils découvrent ce que c'est Limoges. Ils sont très content d'avoir un engouement autour d'eux" soulignait Kevin Anstett.

En attendant le premier match à Beaublanc, le 16 septembre contre Monaco, les joueurs du CSP vont partir en altitude jeudi à Andorre pour leur troisième match de préparation.