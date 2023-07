Le Limoges CSP officialise l'arrivée de l'ailier serbe Nemanja Nenadic pour la saison prochaine

Troisième recrue annoncée par le Limoges CSP ce jeudi après Lucas Beaufort et Kameron McGusty . Le club, finalement sauvé en Betclic Élite , officialise l'arrivée de Nemaja Nenadic, un ailier serbe de 29 ans . Il s'engage à Limoges pour une saison.

"Nemanja apporte de la qualité et de l'expérience à notre équipe. Il est passé des catégories inférieures de la Serbie au plus haut niveau du basket-ball européen, ce qui en dit long sur son caractère et nous sommes vraiment heureux de l'avoir à nos côtés", note le nouveau coach limougeaud Ilias Kantzouris .

Une intersaison mouvementée du côté du Limoges CSP, après le passage devant la DNCCG, le gendarme financier du basket français. Un nouveau président, Didier Jamot, a été nommé en lieu et place d'Yves Martinez. Le staff a aussi été remodelé après le départ de Massimo Cancillieri , Ilias Kantzouris comme nouvel entraîneur principal, accompagné de Romain Leroy, adjoint en provenance de Starsbourg.