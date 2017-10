Le Limoges CSP passe tout près de l'exploit face au Lokomotiv Kuban Krasnodar

Le Limoges CSP a entamé sa campagne d'Eurocup par une toute petite défaite à domicile mercredi soir face au Lokomotiv Kuban Krasnodar 61 à 63. Les Limougeauds payent cher leurs nombreux ballons perdus.

Pour débuter sa campagne européenne, le Limoges CSP recevait mercredi soir à Beaublanc, l'un des favoris de la compétition. Après avoir joué les yeux dans les yeux pendant 40 minutes avec les Russes, Danny Gibson (15 pts, 4 passes, 13 d'éval.) a eu le ballon de la gagne entre les mains mais ce sont bien les hommes de Sasa Obradovic qui se sont imposés 61 à 63. Rageant vu la physionomie de la rencontre. Devant à la pause (51 à 50) grâce à un énorme panier à trois points avec la planche d'Axel Bouteille (meilleur scoreur du CSP avec 19 points), les joueurs de Kyle Milling ont vacillé au retour des vestiaires mais n'ont jamais craqué, et sont revenus au combat pour s'offrir une fin de match à suspens.

J'espère qu'il n'y aura pas trop de regret - Mam Jaiteh

Malheureusement, il y a eu trop de ballons perdus (16), et parfois de manière très regrettable. Le pivot Mam jaiteh (6 points, 5 rebonds) espère que Limoges ne va pas trainer cette défaite jusqu'au bout de cette phase de groupe :"Il y a énormément de déception. J'espère qu'il n'y aura pas trop de regrets au fur et à mesure de l'Eurocup après ce match. On était pas favori mais on avait tout pour prendre ce match. Malheureusement, on fait des erreurs. Et face à ce genre d'équipe, ça ne passe pas. On les a payé cash. Après c'est vrai qu'il y a du positif. On voit que quand on est agressif, que l'on joue avec de l'énergie, on est capable de faire des grandes choses et d'être ambitieux. Et le fait de les jouer les yeux dans les yeux, ça montre notre potentiel. Mais ça ne suffit pas. Cela aurait été mieux de gagner."

Il faut gommer les petites erreurs - Kyle Milling

Une déception forcément partagée par son entraineur Kyle Milling :"Quand on perd comme ça, personne n'est content. Il y a du positif. On a joué les yeux dans les yeux face à une grosse équipe, pendant 40 minutes. Mais il faut trouver des solutions pour gagner à la fin ce genre de match très serré. On ne peut pas perdre autant de ballons. Certaines pertes de balle, c'est interdit... Ça c'est le très haut niveau. Il faut gommer les petites erreurs. Tout le monde en fait, mais il faut en faire moins." Et c'est particulièrement vrai avant deux matches face à deux autres grosses équipes. Dimanche en championnat face à Strasbourg et mercredi pour la 2e journée de l'Eurocup, sur le parquet de Bilbao, vainqueur de 10 points mercredi soir sur le parquet de Vilnus.