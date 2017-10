Le Limoges CSP pour enchaîner sur le parquet de Châlons-Reims

Deux jours après son magnifique succès sur le parquet de Bilbao en Eurocup, le Limoges CSP doit vite se replonger dans le championnat de France Pro A. Les joueurs de Kyle Milling jouent en ouverture de la 6e journée de Pro A ce vendredi soir sur le parquet de Châlons-Reims.

Pas le temps de souffler pour les joueurs du Limoges CSP. Deux jours après leur belle victoire à Bilbao en Coupe d’Europe (91-98), ils enchaînent ce vendredi soir à Châlons-en-Champagne (20h) pour le compte de la 6e journée de Pro A. Un adversaire à priori bien plus faible que les Basques. Mais attention à la baisse de tension. Car c’est toujours la même histoire. Prendre confiance c’est bien, mais il ne faut jamais oublier les ingrédients indispensables au basket de haut niveau. Une fois cette saison, les Limougeauds les ont laissés au vestiaire. Et le résultat a été impitoyable. Une véritable déroute sur le parquet de Toulon lors de la 3e journée (85-70).

Il faut se méfier de tout le monde - William Howard

Mais à en croire l’ailier William Howard, déterminant dans le money time mercredi, cette défaite dans le Var peut être un véritable vaccin pour la suite de la saison :"C’est un mal pour un bien. Même si à Toulon, je ne nous ai pas reconnu. Ce n’était pas nous. En défense, on les laissait marquer des lay-up. Ce match, c’était une erreur. Il faut faire en sorte que cela arrive le moins possible. Surtout en Pro A où tout le monde peut battre tout le monde. Il faut se méfier de tout le monde. Il va falloir les respecter et jouer notre jeu." Et c’est d’autant plus vrai que Châlons-Reims, qui a pratiquement tout changé cet été, l’entraîneur et 99% de l’effectif, se comporte plutôt bien en ce début de saison. Les Champenois ont d’ailleurs le même bilan que le CSP avec 3 victoires et 2 défaites.

Pour Kyle Milling, les joueurs ont retenu la leçon de Toulon

De toute façon, le coach de Limoges, Kyle Milling, pense que ses joueurs ont compris leur erreur :"J’aurais préféré que l’on gagne à Toulon, mais oui, cela peut être un mal pour un bien. Pendant la préparation, on a presque tout gagné. Je ne vais pas dire que l’on a pris la grosse tête, mais je pense que l’on n’était pas prêt pour le combat. Je pense que les joueurs ont compris qu’il faut être prêt, contre n’importe quel adversaire, que ce soit en Pro A ou en Eurocup. Car dans ces deux compétitions, on peut perdre mais on peut aussi gagner contre n’importe quelle équipe." Et vu ce que l’on voit depuis la sortie de route dans le Var, avec trois victoires contre Levallois, Strasbourg et Bilbao et une petite défaite contre Kuban Krasnodar, on a bien envie de le croire quand il dit que ses joueurs ont retenu la leçon.

On le saura ce vendredi soir face à un adversaire moins côté mais pas forcément moins dangereux. Un match à vivre en direct à partir de 20h sur France Bleu Limousin.