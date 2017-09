Le Limoges CSP rapporte plus que ce qu'il coûte selon la CCI de la Haute-Vienne

Le Limoges CSP rapporte plus que ce qu'il coûte ! Tel pourrait être le titre de l'étude sur le poids du club sur le territoire de Limoges et de son agglomération. Une étude commandée auprès de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne et présentée ce jeudi à Beaublanc.

Cette étude de la CCI de la Haute-Vienne s’appuie sur la saison 2014-2015, avec des matchs de coupe d’Europe et des play-offs en championnat. Cette année-là, les collectivités ont versé 2 millions 200 mille euros, pour un impact total sur le territoire estimé à 4 millions 4 par la CCI. Et même à 7 millions si l'on prend en compte les joueurs et leurs dépenses sur place.

L'équivalent de 62 à 79 emplois soutenus sur une année

Le Limoges CSP a ainsi généré l'équivalent de 62 à 79 emplois. Des chiffres qui vont permettre aux dirigeants du club, d'aller voir les différents partenaires, notamment publics, pour leur rappeler, chiffres à l'appui, l'importance d'un club comme le CSP sur le territoire du Limousin ou plus largement de la Nouvelle-Aquitaine, au moment où les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir.

Le Limoges CSP vaudrait bientôt 20 millions d'euros grâce au CSP 3.0

Le président du club, Frédéric Forte, a profité de la présentation de cette étude pour affirmer que les chantiers en cours, à travers notamment différent projets immobiliers, permettront de valoriser le club à hauteur de 20 millions d'euros. Une étude à retrouver en détails, sur le site internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne. Côté parquet, le Limoges CSP débute sa saison de Pro A ce dimanche à Villeurbanne (18h30) et en direct sur France Bleu Limousin.