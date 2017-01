Le Limoges CSP recrute l'intérieur US Bernard James

Le Limoges CSP a trouvé le pivot américain qu'il cherchait. Bernard James, 31 ans et 2 mètres 08. Un intérieur passé par la NBA, puis l'Asie et l'Europe ces deux dernières saisons, mais aussi... l'U.S. Air Force !

C'est un joueur au parcours atypique que le Limoges CSP vient de recruter. Bernard JAMES a 31 ans et il n'a pas fait que jouer au basket jusqu'ici : à 17 ans, il s'est engagé dans l'U.S. Air Force. C'est seulement après avoir servi pendant 6 ans qu'il a renoué avec le ballon en ligue universitaire, dans sa ville natale, au sein de Florida State, avant d'évoluer en NBA à Dallas.

Son physique (il mesure 2 mètres 08) et son agressivité en font un joueur majeur dans la raquette précise le Limoges CSP sur son site internet, et il s'adapte facilement à tous les schémas. Une recrue qui se dit prête à se donner à 100% : "mon âge est trompeur ! J'ai encore de nombreuses années au plus haut niveau, mon corps n'est ni usé, ni abîmé", explique le joueur dans le communiqué.