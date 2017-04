Basket - Pro A : Le Limoges CSP renoue avec la victoire face à la lanterne rouge

Après trois défaites de suite, le limoges CSP s'est imposé samedi soir à Beaublanc face à Nancy 95 à 74 pour le compte de la 26e journée de Pro A. Une victoire en forme d'espoir.

La soirée a d'abord été marquée par le grève des encouragements de la part des supporters. Les Ultras Green ont même décidé de venir encourager les espoirs (vainqueurs avec brio du leader invaincu), mais pour les pros, c'était tribune vide pour les UG... Sur le terrain, ce n'était pas plus réjouissant. Plus que laborieux, les Limougeauds ont "offert" un bien triste début de match à leurs fans. Il faudra un 3 pts de Wood pour sauver les apparences en fin de quart temps mais les hommes de Dusko Vujosevic, en manque de rythme, ont clairement soufferts face aux derniers du championnat (14-20).

Les premières minutes de la saison pour Romain Duport

Heureusement, les hommes de Dusko Vujosevic sont revenus avec beaucoup plus de rythme et avec un Wojciechowski agressif et précieux. Ce changement dans les attitudes s'est concrétisé par des stops défensifs et du jeu rapide. Le Limoges CSP est ensuite passé devant à 4 minutes de la pause. Un quart temps marqué par les premières minutes cette saison de Romain Duport dont la présence a fait du bien. Les Limougeauds ont terminé très fort et sont passés à plus 8 avant de voir Nancy, qui joue sa survie en Pro A, revenir à hauteur à la pause avec, une fois de plus, un sentiment de gâchis coté Limougeaud (46-46).

Un DaShaun Wood de gala

A la reprise, le CSP s'est enfin montré conquérant , dominateur au rebond, adroit, avec à la clé, 10 pts d'avance à la fin du 3e quart temps (71-60). Mais au début du dernier acte, le passage en zone de Nancy a eu le don de perturber les Limougeauds. Le CSP a réussi à remettre la marche avant avec un CJ Fair très actif et surtout un DaShaun Wood omniprésent tout au long de la rencontre (24 points, 9 passes, 37 d'évaluation !) et qui a augmenté le tempo en fin de rencontre. Wood sorti sous une véritable ovation du public de Beaublanc. Le limoges CSP s'est finalement imposé de 21 points (95-74). Même si sa situation reste très précaire, il est toujours en vie dans la course aux playoffs.