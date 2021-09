Le Limoges CSP s'incline sur le fil face à Bourg-en-Bresse, Massimo Cancellieri déjà adopté par Beaublanc

Ce dimanche soir, le Limoges CSP a retrouvé Beaublanc pour la première fois de la saison. Durant trois quart-temps, l'ambiance était calme en tribune. Les supporters en retrait pour mieux observer leur nouvelle équipe dans cette rencontre amicale face à la JL Bourg-en-Bresse.

Après un premier quart-temps raté (14 à 22), les joueurs du Limoges CSP ont accéléré dans le deuxième quart-temps. Un deuxième quart marqué par l'intensité défensive des joueurs de Massimo Cancellieri qui n'encaissent alors que 5 petits points : 33 à 27 à la mi-temps. Les équipes se neutralisent au troisième quart-temps (51 à 44) puis le match bascule.

Massimo Cancellieri, un coach à 100 à l'heure

Depuis le début de la rencontre, tous les yeux des supporters étaient braqués sur le volubile coach italien. Comment le rater ? Il fait les cent pas, harangue ses troupes sur chaque action, n'hésite pas à braquer son regard furieux pendant des secondes, qui semblent une éternité, sur un joueur de retour sur le banc coupable d'un manque d'intensité défensive...

Dans les tribunes, Nicolas apprécie : "Je vois des joueurs comme Invernizzi qui se bougent. J'étais juste derrière le banc, j'ai vu un coach crier sur ses joueurs comme j'ai rarement vu au Limoges CSP. Si on avait eu ça la saison dernière, on aurait surement pu se qualifier en Ligue des champions et ne pas être dans la situation compliquée de cette année."

Deuxième expulsion de la saison

Au quatrième quart-temps, emporté par sa fougue, Massimo Cancellieri s'en prend au coach adverse Laurent Legname. Les deux entraineurs sont expulsés. La deuxième expulsion pour Cancellieri après une première en Andorre. Beaublanc se réveille alors. Les supporters crient le prénom du coach du Limoges CSP. Luc se marre : "On adore, il a électrisé Beaublanc. Avec sa barbe, son regard on dirait qu'il est fou mais nous il nous soulève."

Le match n'a rien d'une rencontre amicale. Les équipes se donnent à fond, des frictions entre les joueurs éclatent. L'esprit guerrier du coach italien insufflé à ses joueurs plaît à Alain : "Il me fait penser au coach de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, il nous porte et donne de l'énergie. Je pense que ça va bien coller avec le public."

Les excuses du coach italien

Mais cette expulsion coïncide avec le retour des joueurs de Bourg-en-Bresse. Le Limoges CSP diminué, à la fin du quatrième quart-temps, par les expulsions de Ndoye puis Paumier, perd pied. Un ultime tir à trois point à 0.5 sec de la fin du match de Pierre Pelos condamne le Limoges CSP.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Massimo Cancellieri se félicitera après la rencontre d'avoir "tenu l'équipe adverse à 44 points" durant trois quart-temps. Le reste n'est qu'un "problème physique" soutient le coach, son équipe étant toujours en préparation. Massimo Cancellieri qui a souhaité présenter ses excuses à l'entraineur adverse après la rencontre. "Je pensais qu'il me visait, en fait non." Excuses acceptées par Laurent Legname.

Les deux équipes se donnent déjà rendez-vous le mercredi 06 octobre. Pour le premier match à domicile en Betclic Elite des Limougeauds qui retrouveront donc la JL Bourg-en-Bresse.