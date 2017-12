Limoges, France

C'est la dernière ligne droite de l'année pour le Limoges CSP, avec deux matches en deux jours. Un calendrier difficile dès ce mardi soir, avec la réception de Vilnius. Mercredi, ce sera au tour de Bourg-en-Bresse de fouler le parquet de Beaublanc.

Alors que la fatigue se fait de plus en plus pesante, l’entraîneur a fait son choix. Priorité à la Pro A. D'autant que Vilnius en dominant Berlin la semaine dernière a pris la deuxième place du groupe. "La priorité c'est Bourg-en-Bresse parce qu'on est déjà qualifié en Eurocoupe. En Top 16, ce sont de grosses équipes, ça ne change pas grand-chose si on est troisième, deuxième ou quatrième", glisse Kyle Milling, au sortir de l'entraînement de ce lundi 25 décembre.

Un programme allégé pour Noël

Un match qu'il va falloir pourtant jouer. Une sorte d'ultime répétition avant la réception de Bourg-en-Bresse. "C'est compliqué d'enchaîner ces deux matches. En plus, ce n'est jamais évident de s'entraîner le jour de Noël, même si c'était un programme allégé pour garder de l'énergie pour les deux prochains matches", ajoute-t-il.

Les joueurs du CSP se réjouissent de jouer à Beaublanc deux soirs de suite. "On a l'habitude de s'entraîner le jour de Noël. En plus, je suis en forme", explique notamment Axel Bouteille, l'ailier du CSP. "Une grande première" pour Jean-Frédéric Morency, qui va découvrir les joies d'enchaîner deux matches en deux soirs.

Et tout ça, dans un Beaublanc qui risque d'être bien garni. Aux joueurs du Limoges CSP, maintenant, de déposer deux victoires au pied du sapin. Histoire de faire plaisir aux supporters limougeauds.