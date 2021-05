Le Limoges Handball est l'un des premiers clubs à retrouver son public ce 19 mai

C'est un joli hasard du calendrier. En décembre dernier, le Limoges Handball formule une demande de report du match contre Montpellier, "en raison du huis clos imposé depuis plusieurs semaines" et pour "faire bénéficier au public d’une affiche face à une prestigieuse équipe dès lors que les restrictions d’accueil du public seront levées."

La date est alors fixée à ce mercredi, en espérant que les conditions sanitaires le permettent. Cela va finalement bien être possible, à Beaublanc, ce mercredi, premier palais des sports à accueillir un match officiel de haut niveau en Limousin.

50% d'abonnés, 50% de partenaires

"Cela fait une dizaine de jours qu'on y travaille" raconte Alain Aubard, le président du LH 87, "dès qu'on a su que la date serait celle-là." Cela correspond à prendre contact avec les 1800 abonnés du club. Pour ce premier match avec du public, "on ne pourra malheureusement pas accueillir tout le monde" se désole Alain Aubard.

Néanmoins, 800 privilégiés pourront assister à cette belle rencontre. "Je tiens à remercier nos partenaires qui ont été compréhensifs, et qui n'ont pas pris toutes les places auxquels ils avaient droits." Seuls abonnés qui ne pourront pas être présents : les "collectifs", qui ont des places via les CSE (entreprises).

Néanmoins, malgré ces contraintes, ce sera une grande fête ce mercredi soir à Beaublanc. "Un joueur comme Romain Ternel, va arrêter sa carrière à la fin de la saison pour devenir entraîneur à Toulouse. Ca aurait été malheureux qu'il arrête sans voir son public".

Reste à voir si sur le terrain aussi LImoges sera à la fête, face aux champions d'Europe 2018. "On est au pied d'une montagne" estime Alain Aubard, qui note qu'au match aller, le Limoges Handball "avait fait une bonne performance. On va essayer de faire bonne figure et jouer du mieux possible.

"Si on gagnait, ce serait extraordinaire."

Reste à savoir si le public à Beaublanc sera un supplément d'âme pour retrouver la gagne. La dernière victoire devant leur public, c'était contre un autre gros morceau, Nantes.