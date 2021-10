Le loirétain Sekou Doumbouya signe dans l'une plus grandes équipes de basket du monde !

En sport, un loirétain va jouer dans l'une des plus grandes équipes de basket au monde : le fleuryssois Sekou Doumbouya vient d'être recruté par les Lakers de Los Angeles, l'une des meilleures équipes du mythique championnat de NBA aux Etats-Unis. Présenté comme un grand espoir du basket français, il a une occasion unique de faire décoller sa carrière en NBA, entamée il y a deux ans.

Des débuts compliqués en NBA

Sekou Doumbouya, qui a débuté en benjamins au CJF Fleury-les-Aubrais, avant d'intégrer le pôle Espoirs d'Orléans, n'a que vingt ans, certes, mais ses deux premières saisons en NBA ont été plus que mitigées. Et l'équipe qui l'a drafté en 2019, les Pistons de Detroit, n'a pas voulu le conserver. Motif : le franco-guinéen n'est pas assez régulier sur le parquet, on lui reproche aussi un comportement parfois très critiqué.

De Brooklyn à Los Angeles

Après son départ cet été, Sekou Doumbouya a passé un essai d'abord aux Nets de Brooklyn, où il n'a pas été conservé. Il a été envoyé dans la foulée aux Rockets de Houston (pas conservé non plus). Aujourd'hui, ce sont donc les Lakers qui décident de faire confiance à l'ailier loirétain : Sekou Doumbouya vient de signer avec eux un "two way contract", un contrat "double voies" qui lui permet de jouer avec l'équipe de développement des Lakers et aussi avec leur "grande" équipe en NBA.

Les Lakers comptent plusieurs avec blessés actuellement dans leur effectif, et c'est peut-être "une chance" à saisir pour Sekou Doumbouya, une chance de se faire une place aux cotés d'un certain LeBron James, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket : pas mieux sans doute pour enfin faire décoller sa carrière ?