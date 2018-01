Le Mans Sarthe Basket connait désormais le nom de son premier adversaire de la prochaine Leaders Cup : ce sera Cholet ! Ce sera le deuxième match des quarts de finale, qui se jouent le vendredi 16 février à Disneyland Paris.

Le tirage au sort a été effectué ce jeudi midi à Marne la Vallée, par la main de l’humoriste Baptiste Lecaplain. Un heureux hasard selon Eric Bartecheky, l'entraîneur manceau : "Ce qui est marrant, c’est qu’on était ensemble dans le train avec Philippe [Hervé, entraîneur de Cholet, NDLR] et que j’ai répondu Cholet quand il m’a demandé contre qui j’avais envie de jouer. C’était pour plaisanter, mais je ne suis pas sûr que ce soit si évident que cela : sur les 10 derniers matches, Cholet doit être à 7 ou 8 victoires (…). Quand on a joué Cholet au Mans [lors de la pahse aller du championnat], on a été bousculé à l’intérieur et on n’a pas gagné si facilement. Ce sera dans un autre contexte mais quoi qu’il arrive, ce sera compliqué pour nous".

Le programme des quarts de finale de la Leaders Cup de basket

13H Limoges-Nanterre

15H30 Le Mans-Cholet

18H Strasbourg-Villeurbanne

20H30 Monaco-Bourg en Bresse

France Bleu Maine retransmettra en direct et en intégralité tous les matches du Mans Sarthe Basket lors de cette édition 2018 de la Leaders Cup. Si les Manceaux l'emportent, ils affronteront en demi-finale le vainqueur du match opposant Limoges à Nanterre.