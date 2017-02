Le Mans Sarthe Basket change d’entraîneur : Menard remplace Kunter

Le club annonce le remplacement d’Erman Kunter par son adjoint, Alexandre Menard. Le coach aura passé un peu moins de trois ans aux commandes du MSB. Une séparation décidée « d’un commun accord » après une série de mauvais résultats.

Les négociations auront duré toute la journée, ce lundi. Et c’est dans un bref communiqué que les dirigeants du Mans Sarthe Basket et Erman Kunter indiquent avoir « décidé d’un commun accord de mettre un terme anticipé à leurs relations contractuelles ». Erman Kunter aura passé deux ans et demi au poste d’entraîneur du MSB. Agé de 60 ans, il a remporté la Coupe de France avec le Mans en 2014 et il a emmené, à deux reprises, le club jusqu’au demies-finales des playoffs. Mais ces dernières semaines, les mauvais résultats se sont enchaînés : quatre défaites en six rencontres dont la dernière (92-63), samedi dernier contre Strasbourg, huitième du championnat de Pro A.

Une première en 20 ans

On ne connaît pas le montant de cette rupture à l’amiable. C'est la première fois en 20 ans que le MSB se sépare d'un coach en cours de saison. Le Mans Sarthe Basket qui pointe actuellement à la dixième place du classement est désormais entraîné par Alexandre Menard, qui était jusqu’à présent l’adjoint d’Erman Kunter. Et ce, « jusqu’à la fin de la saison », précise le communiqué du club. Avant d'être le secondt de Kunter, Menard avait été celui de JD Jackson.

