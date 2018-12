Le Mans Sarthe Basket conclut l'année 2018 en beauté en dominant Fos-sur-Mer (108-84)

Le Mans, France

Qu'elle fait du bien cette large victoire du Mans Sarthe Basket ! Le MSB s'est facilement imposé, à domicile, contre Fos-sur-Mer. 108-84 pour le score final. Les adversaires du MSB ont résisté pendant le premier quart-temps puis ont progressivement été distancés. Ils n'ont ensuite jamais pu revenir dans la partie.

Le plus intéressant, c'est que toute l'équipe a participé à la construction de ce large succès. Cinq joueurs du MSB ont marqué 10 points ou plus dans la partie. Le meilleur joueur du match a été Jonathan Tabu. Le Belge a inscrit 28 points et a été omniprésent sur le terrain.

Les Sarthois mettent fin à une série de trois défaites en championnat de France, qui commençait à inquiéter l'entraîneur Eric Bartecheky.

Objectif Leaders Cup !

Avec cette victoire, le MSB peut toujours croire en ses chances de qualification pour la Leaders Cup, qui regroupe les huit meilleures équipes de la phase aller du championnat de France. Il reste encore deux matchs à disputer en janvier : un déplacement à Bourg-en-Bresse puis la réception de Dijon. Pour le moment, le Mans Sarthe Basket est 10e avec 8 victoires et 7 défaites. Le même bilan que Limoges, actuellement huitième et dernier qualifié pour la Leaders Cup, mais avec une moins bonne attaque.