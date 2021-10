Le MSB renversant face à Nanterre

Et de deux pour Le Mans Sarthe Basket ! Deuxième victoire en deux journées du championnat de France élite pour les basketteurs sarthois. Après avoir écrasé Boulogne-Levallois en ouverture du championnat samedi à Antares (83 à 65), les Tangos ont enchainé en battant Nanterre, 86 à 75. Le MSB était pourtant très mal parti dans cette rencontre au scénario incroyable. On est à la fin du troisième quart temps. Les Tangos sont au plus mal avec 15 points de retard sur Nanterre. Rien ne rentre à trois points. 1 seul shoot réussi sur 16 tentatives. Le match semble plié, à moins d'un improbable sursaut.

22 - 0 en 7 minutes !

Et l'improbable se produit. Il reste trois minutes avant le dernier quart et les Manceaux se mettent à jouer. L'intensité monte d'un cran. Le doute disparait. Les paniers s'enchainent face aux Franciliens qui eux ne trouvent plus le cercle. En 7 minutes, le MSB passe un 22 - 0. "22 - 0, on leur a passé ? Ah ouais quand même. D'accord !" Même le coach Elric Delord n'en revient pas. "On était pas bien, on était tous éteints. Et les joueurs sur le terrain, comme un briquet, ont allumé une mèche et Antarès a explosé. Et quand Antarès est comme ça, le souffle sur la nuque est fort. Cela aide !".

Kenny Baptiste, le facteur X

Celui qui a mis le feu aux poudre, c'est le jeune Kenny Baptiste, 21 ans, auteur de 12 points et quelques dunks monstrueux lors de ce coup de chaud du MSB. "C'est la première fois chez les pros. Cela ne m'était jamais arrivé et ça donne des frissons. Tu sens l'excitation, l'euphorie. C'était un feu d'artifice". Il termine la rencontre avec 14 points à 70% de réussite et 5 rebonds. "C'est le genre de rencontre qui soude un groupe" estime l'entraineur qui tempère "si tu gagnes les deux premiers matchs mais que tu perds les dix suivants, ça sert à rien". Certes mais le MSB a fait le plein de confiance avant d'aller affronter Monaco, grand favori du championnat, dimanche à 17h, le MSB a fait le plein de confiance.