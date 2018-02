Le Mans Sarthe Basket, co-leader de pro A, aborde la Leaders Cup en pleine confiance après trois victoires importantes en championnat contre Nanterre, Monaco et Limoges. Cette compétition qui se joue à partir de vendredi à Disneyland Paris rassemble les huit équipes les mieux classées après les matches allers. Le retour des Tangos en Leaders Cup après son absence de l'an dernier "valide le très bon début de saison", souligne Dounia Issa, entraîneur adjoint du MSB. L'ancien intérieur du Mans Sarthe Basket affiche la couleur: "Le Mans est une équipe qui chasse les trophées. On en an beacuoup dans l'armoire et on a faim d'en ajouter encore!" Mais Dounia Issa qui a remporté la Leaders Cup avec Gravelines en 2011 et le MSB en 2014 connaît les pièges de cette compétition qui se joue sur élimination directe: "c'est une opération commando, le rythme est très soutenu!"

"Il y a de quoi se régaler, cette année, à Antarès!"

Fort de ses bons résultats depuis le début de la saison, le MSB peut compter sur un public plus nombreux que l'an dernier: "la salle est remplie, ça fait plaisir!", assure Dounia Issa. "Les joueurs se sentent soutenus!". L'entraîneur adjoint des Tangos reconnaît que "cette année, l'équipe est meilleure".

La Leaders Cup à vivre en direct sur France Bleu Maine avec les commentaires de Julien Jean. Premier rendez-vous ce vendredi 16 février dès 17h30 pour la rencontre Le Mans - Cholet.