Le Mans Sarthe Basket sera-t-il sacré champion de France ce dimanche à Monaco, 40 ans après le premier titre de l'équipe mancelle (SCM à l'époque) ? Parmi les très nombreux supporters du club sarthois qui veulent y croire, il y a Christian Baltzer, figure historique du basket français. A bientôt 82 ans, l'ancien capitaine de l'Equipe de France ne tarit pas d'éloge sur les joueurs d'Eric Bartecheky.

Ça va se jouer au mental à Monaco, rien n'est fait !

"Pour le public, c’est ce qu’on a vu de mieux depuis le titre de 2006", résume celui qui présidait le SCM en 1978, lors du premier sacre du club sarthois en championnat. "Il y a d'excellents joueurs de base, mais la cerise sur le gâteau, c’est Lofton, un phénomène d’adresse, qui joue intelligemment, et Stephens, qui fait des choses qui font rêver le public. Mais ça n'enlève rien aux autres joueurs, comme Cobbs ou Fall. Quand on pense qu’on a prêté Fall il y a 2 ans parce que Kunter ne voulait pas le faire jouer, on en reste pantois ! Alors que si on en est là, c'est bien grâce à lui aussi. Sans oublier bien sûr Travis, qui est un stabilisateur et qui fait des play-off extraordinaires".

Un esprit de groupe extraordinaire

Pour Christian Baltzer, pas de doute, Le Mans Sarthe Basket a toutes ses chances pour le titre ce dimanche face à Monaco : "Cette équipe a montré ses ressources mentales et là ça se joue encore au mental à Monaco, rien n’est fait ! Il y a un esprit de groupe extraordinaire sur ces plays-offs, et c'est une équipe qui a beaucoup de talents et de qualités, notamment dans sa défense".

