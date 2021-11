Le Mans Sarthe Basket : l'impressionnant concours de shoots longue distance des tangos

Le Mans Sarthe Basket a toujours eu dans ses effectifs des shooteurs d'exception. Dans un passé récent, on peut citer par exemple la gâchette américaine Chris Lofton qui affichait une réussite de 42% et 45% derrière l'arc lors de ses deux saisons en Sarthe (2015 - 2016 et 2017 - 2018). Mais cette année, le MSB ne brille pas dans ce domaine. Pour preuve, l'équipe sarthoise est l'antépénultième au classement de l'adresse collective à trois points (17e sur 18 avec 37 shoots réussis sur 128 soit 28,9% de réussite en sept matchs). Seul l'intérieur Williams Narace se montre à l'aise dans l'exercice (58%) mais avec un volume de tirs peu conséquent (17 tentatives).

En revanche à l'entrainement, les Manceaux impressionnent. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club, on voit les Tangos participer à un concours de shoots depuis la ligne médiane et enfiler les paniers comme des perles. Et le vainqueur est logiquement Williams Narace.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



On verra si les joueurs sauront se montrer aussi adroits samedi contre Strasbourg à Antarès lors de la 8e journée de l'élite.