Le Mans Sarthe Basket pourra bien jouer face à Chalons-Reims ce samedi 24 octobre

Retour au championnat pour Le Mans Sarthe Basket, après trois semaines sans match pour cause de covid. Les basketteurs sarthois pourront bien recevoir Chalons-Reims ce samedi 24 octobre à 20 heures. La billetterie est ouverte, annonce le club manceau dans un communiqué, qui précise que la jauge est fixée à 4000 spectateurs et rappelle les mesures sanitaires à respecter pour accéder à la salle.

Les billets disponibles seulement auprès du club

"Les résultats des tests des joueurs du Mans Sarthe Basket et de Châlons-Reims permettent la tenue du match de la sixième journée de Jeep Elite", indique le MSB, dont l'effectif comptait pour les précédentes rencontres trop de cas positifs pour obtenir le feu vert de la commission sanitaire de la LNB. "Le match espoirs, quant à lui, se jouera le même jour à 16 heures mais à huis clos, et sera retransmis sur la page Facebook du MSB".

La billetterie n'est ouverte que sur le site officiel du MSB et au siège du club, et les guichets d'Antarès resteront fermés le soir de la rencontre. Il n'y a pas d'achat possible non plus dans les autres points de vente habituels. "En cas de report du match, les billets achetés restent valables pour la nouvelle date ou seront remboursés sur simple demande au siège du club", prévient le MSB.

Port du masque obligatoire

Le MSB rappelle qu'il n'y aura pas de buvette et que le public ne peut apporter ni nourriture ni boissons de plus de 50 centilitres. La désinfection des mains est obligatoire à l'entrée dans la salle, de même que le port du masque pendant toute la rencontre. il est demandé aux spectateurs de respecter le sens de circulation et de limiter leurs déplacements, y compris à la mi-temps.