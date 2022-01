Le Mans Sarthe Basket signe une solide victoire face à Orléans

Après deux défaites consécutives à Antarès (contre Gravelines-Dunkerque et l'ASVEL), le MSB a cette fois offert une victoire à son public à domicile. Les Sarthois ont tout de suite mis la main sur cette rencontre face à Orléans. L'écart était déjà de 15 points dès la fin du premier quart-temps. Les débats ont ensuite été plus équilibrés mais on n'a jamais vraiment senti le MSB en difficulté. Il s'impose finalement 79-60.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un scénario tout autre que lors du match aller entre les deux équipes. Le duo orléanais formé de Chris Warren et Yousso N'Doye avait martyrisé la défense mancelle. Ce samedi soir, les deux joueurs n'ont pas autant pesé. Warren a même été limité à quatre petits points, prouvant l'efficacité de la tactique mise en place par le camp manceau.

Au classement, le MSB confirme sa saison de qualité avec une quatrième place et un bilan positif de 11 victoires pour 6 défaites.