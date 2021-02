Coronavirus : le match de handball Chambéry / Tremblay est reporté au 20 février

A cause d'un cas de coronavirus dans l'effectif de Tremblay, le match de handball entre Chambéry et l'équipe francilienne est décalé de jeudi à samedi au Phare.

Le match entre Chambéry et Tremblay, pour la 17ème journée de Lidl Starligue de handball est reporté. D'abord prévu le jeudi 18 février à 20h30, il est reprogrammé ce samedi 20 février à 17 heures. La raison de ce report est un cas de Covid détecté dans l'effectif tremblaysien. Le but est de laisser le temps de vérifier s'il ne s'agit pas d'une contamination par un variant du virus, potentiellement plus contagieux.