Le match de la saison pour l'OLB qui accueille Nancy

L'OLB joue sans doute son avenir en Pro A ce samedi soir contre Nancy. Après 7 défaites de rang, la victoire est impérative pour Orléans dans ce match de la 24e journée qui oppose les deux derniers du championnat. Malheur au perdant qui aura un pied et demi en Pro B.

Il y a des matches où il semble y avoir plus à perdre qu'à gagner, ce sont ces fameux "matches de la peur" avec tous les frissons et les toutes les émotions qui vont avec. Et celui de ce samedi soir en est un bel exemple ! Car si une victoire face à un concurrent direct pour le maintien ferait un bien fou à une équipe de l'OLB qui n'a plus gagné depuis le 13 janvier dernier, celle-ci ne suffira pas à maintenir le club en Pro A. En revanche, le perdant de cette confrontation risque de faire un grand pas vers la relégation en fin de saison. "C'est un match très important ce [samedi] soir, il ne faut pas se mentir. On est les deux dernières équipes du championnat donc ce sont des matches qui comptent double. Après il restera 10 matches. Quoiqu'il arrive ça ne sera pas fini, mais c'est sûr que c'est un match qui est très important pour la suite de la saison" livre Thomas Drouot. Pour le coach orléanais, "5 à 6 victoires" lors des 11 derniers matches devraient "suffire" pour se maintenir mais pour le moment l'entraîneur ne veut penser qu'à la rencontre capitale de ce samedi soir. Après 7 défaites de rang, il est urgent de s'imposer, surtout face à un concurrent direct pour le maintien : "A partir du moment où l'on est un peu derrière, c'est sûr qu'on a une grosse pression. Chaque nouvelle défaite fait que l'écart est un peu plus grand [avec les équipes de devant] avec de moins en moins de matches pour revenir. Et chaque victoire ne nous promet rien mais au moins on reste au contact." Avec deux victoires de retard sur le premier non relégable, les Orléanais n'ont plus le choix, ils doivent s'imposer face à Nancy pour rester dans la course au maintien.

Une finale avant l'heure pour le maintien

Meilleur marqueur de l'OLB la semaine dernière (19 points contre l'ASVEL), le capitaine Kyle McAlarney revient fort après sa pubalgie qui l'aura gêné une bonne partie de la saison © Radio France - Benjamin Glaise

Pour s'imposer dans un match comme celui-ci, les Orléanais pourront s'appuyer sur leur belle performance contre l'ASVEL la semaine dernière et sur l'état d'esprit combatif dont ils ont fait preuve. Malgré un effectif très amoindri, l'OLB avait tenu tête aux champions de France en titre jusqu'à la toute fin du match (défaite 82 à 78). "On a fait une prestation intéressante dans le contenu" reconnait Thomas Drouot qui s'agace "mais c'est le cas depuis plusieurs semaines déjà, on joue bien et on ne gagne pas. Aujourd'hui la seule chose que l'on veut c'est gagner et ce soir peu importe si l'on joue bien ou mal, il faudra tout faire pour gagner ce match". Et dans cette rencontre de la peur, le plus important sera sans doute de réussir à bien gérer la pression comme l'indique l’entraîneur Orléanais : "Il faut faire en sorte que les joueurs ne soient pas trop focalisés sur l'enjeu mais qu'ils soient focalisés sur le fait d'exécuter les systèmes correctement et de le faire avec intensité. Ce sont des enjeux terribles, on sait que sur une descente on met tout un club dans une situation difficile. C'est une pression négative donc il ne faut pas trop se concentrer là-dessus. Il faut essayer de prendre du plaisir à jouer au basket car j'ai toujours pensé que les joueurs sont plus performants quand il y a du plaisir à jouer et à se battre ensemble. Et donc c'est là-dessus que je vais insister pour le match de ce [samedi] soir." Une philosophie à laquelle adhère totalement l'intérieur et leader d'attaque Marcellus Sommerville pour qui "tous les matches sont importants, que ce soit Nancy ou l'ASVEL, ça ne change rien à la valeur du match, il faut les gagner quelque soit l'adversaire en face". Face à un concurrent en confiance, l'aspect psychologique aura sans doute un rôle déterminant pour décrocher la victoire dans ce match des relégables.

Les joueurs se regroupent autour de Thomas Drouot avant de débuter l'entrainement ce vendredi matin au Palais des Sports. Ils ont tous conscience de l'importance de cette rencontre qui les attend contre Nancy © Radio France - Benjamin Glaise

Nancy s'est relancé dans la course au maintien avec 2 victoires de rang

Il y a encore moins d'un mois, peu de personne aurait parier sur un maintien du SLUC (Stade Lorrain Université Club) Nancy Basket. Depuis les Nancéens se sont totalement relancés dans la course en battant coup sur coup deux concurrents directs (Cholet de justesse puis Dijon). Avec un nouveau coach (Greg Beugnot) et des nouveaux joueurs, Nancy a redressé la barre depuis début janvier en se basant sur un effectif stabilisé. _"On a deux dynamiques un peu opposés, nous étions pas mal en début de saison et eux avaient beaucoup de difficultés. Ces dernières semaines ça s'est un peu inversé"_explique Marcellus Sommerville. "Ils jouent mieux mais nous aussi nous nous améliorons. A mon avis les deux équipes se valent" poursuit-il. Thomas Drouot, qui retrouvera Greg Beugnot sur le banc de Nancy, le coach dont il a été l'assistant durant 2 ans au Paris Levallois, reste lui très méfiant : "La dynamique pour eux est plutôt positive. C'est une équipe avec beaucoup de très forts attaquants. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau, que ce soit des shooters ou des joueurs intérieurs. C'est à nous de ne pas les laisser trop prendre l'euphorie et de contrôler le rythme du match parce que l'on sait que c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de points sur des petites périodes. Ils peuvent mettre un 12-0 en 2 minutes assez facilement." Les Orléanais sont donc prévenus, il faudra contrôler le tempo et rester concentrer durant l'intégralité des 40 minutes de la rencontre. Et surtout ne pas sombrer en fin de match comme ça a été le cas à plusieurs reprises cette saison... Pour Marcellus Sommerville, c'est d'ailleurs dans ce money-time que la différence va se faire : "ça risque de se jouer dans les 5 dernières minutes sur la bonne exécution des systèmes et sur l'envie de gagner." Les joueurs devront donc garder les nerfs solides pour mettre fin à la spirale de défaites et vaincre Nancy ce samedi soir.

Un effectif orléanais densifié avec l'arrivée dans la raquette d'une nouvelle recrue

L'intérieur Nemanja Milosevic, la dernière recrue orléanaise de la saison, disputera contre Nancy son premier match sous le maillot de l'OLB © Radio France - Benjamin Glaise

Cette semaine l'OLB a mis entre parenthèse la spirale infernale des blessures. Non seulement, Orléans n'a pas eu de nouveaux blessés à déplorer mais en plus l'équipe comptera un joueur de plus. L'intérieur monténégrin Nemanja Milosevic (29 ans, 2m04, poste 4-5) a signé cette semaine jusqu'à la fin de la saison. C'est la dernière recrue autorisée par la Ligue Nationale de Basket cette saison pour l'OLB. Il disputera son premier match ce samedi soir sous le maillot orléanais. Joueur formé aux Etats-Unis, il a disputé une grande partie de sa carrière dans les pays de l'Est de l'Europe. Expérimenté, il a disputé une 40aine de matches en compétitions européennes avec notamment une 3e place en FIBA Europe Cup au sein du club roumain de Targu en 2015. Une compétition dont il finira 3e meilleur rebondeur. La semaine dernière, le club orléanais hésitait encore entre recruter un poste intérieur ou un poste extérieur. La situation médicale ne s'étant pas améliorée pour les intérieurs Kévin Dinal et Georgi Joseph, Thomas Drouot a opté pour un renfort dans la raquette : "Quand on voit les derniers matches sur le secteur intérieur, on a Marcellus Sommerville et Gabriel Olaseni qui jouent énormément. On a donc voulu prendre un joueur qui pouvait évoluer sur les deux positions intérieures pour pouvoir leur permettre de souffler quelques minutes. Je pense que ça nous a coûté très cher sur les derniers matches de ne pas avoir suffisamment de rotations intérieures." Fort rebondeur et dur en défense, Nemanja Milosevic a été libéré par son club biélorusse de Minsk alors qu'il ne restait encore que "4 matches à jouer et qu'ils ne pouvaient plus se qualifier pour les playoffs" comme il l'annonce. Approché par un club espagnol, il a préféré Orléans pour avoir l'opportunité de découvrir la Pro A. Le challenge du maintien et de matches à enjeu l'ont aussi motivé : "Même avant que j'arrive ici, le club m'a expliqué la situation. On m'a dit que ce match [contre Nancy] était très important. C'est très excitant de commencer avec une rencontre comme celle-ci et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Ces 3 dernières années j'ai joué contre plusieurs équipes françaises (Le Mans puis Nanterre cette année avec 12 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions) et je suis sûr d'avoir le niveau pour que ça se passe bien ici." Son expérience et ses matches réussis contre des équipes de Pro A ont lourdement pesé en sa faveur à l'heure du choix. C'était un impératif pour Thomas Drouot qui voulait un joueur qui puisse s'adapter au plus vite aux schémas de jeu et aux spécificités du championnat français.

Le point infirmerie

La participation du pivot Georgi Joseph, ici à l'échauffement, au match contre Nancy est "compromise" selon son coach Thomas Drouot © Radio France - Benjamin Glaise

Sans compter le meneur suisse Jonathan Kazadi, out jusqu'à la fin de la saison (rupture du ligament croisé du pouce), ils sont encore 4 à l'infirmerie. Les nouvelles ne sont pas très bonnes en ce qui concerne les intérieurs Kévin Dinal et Georgi Joseph. Pour le premier, formé par Thomas Drouot, sa blessure à l'épaule "n'évolue pas forcément comme on le souhaiterait. Il est toujours très gêné et il ne s’entraîne pas" s'inquiète son coach qui poursuit "on va voir [ce samedi soir] s'il peut participer au match mais après il faudra prendre une décision car c'est une situation qui dure depuis trop longtemps." L'opération de son épaule est une des solutions étudiées. Dans ce cas-là, ce sera saison terminée pour le jeune intérieur. Georgi Joseph lui non plus ne s'est pas entraîné de la semaine à cause de ses douleurs au genou. Et selon son entraîneur sa participation au match de Nancy est "compromise". Les bonnes nouvelles, elles, viennent du pivot Abdel Sylla et de l'ailier scoreur Micah Downs. "Je croise les doigts pour revenir pour le match de Nanterre dans 3 semaines" lance le premier qui se remet d'une entorse au genou. De son côté Micah Downs "poursuit son protocole de réathlétisation. Il est encore trop tard pour vous donner une date de retour mais les dernières évolutions sont plutôt positives et on espère le retrouver le plus vite possible" indique Thomas Drouot. En attendant, l'OLB devra faire sans ces deux joueurs, mais avec un effectif un peu plus dense que la semaine dernière contre l'ASVEL pour battre Nancy. Une victoire contre le concurrent direct nancéen, c'est sans doute la seule chose qui compte pour le moment pour le club et les joueurs.