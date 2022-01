Il n'y aura pas de match ce mardi 18 janvier au Palio, la rencontre prévue entre le BBD et Tours est une nouvelle fois reportée. Cette fois, des joueurs de l'équipe de Tours sont positifs au coronavirus.

Le match du Boulazac Basket Dordogne face à Tours reporté une nouvelle fois à cause du covid

La rencontre est reportée une deuxième fois à cause du coronavirus entre le BBD et Tours. Photo d'illustration

C'est un deuxième report pour le match de la 13e journée de PRO B entre le BBD et l'équipe de basket de Tours. La rencontre prévue ce mardi 18 janvier est une nouvelle fois décalée. La première fois, le Boulazac Basket Dordogne avait demandé le report à cause de cas de covid au sein de son effectif. Cette fois, l'équipe du Tours Métropole Basket a demandé un report car elle compte cinq cas positifs et elle se retrouve avec moins de sept contrats pro sur le parquet. La ligue national de Basket a validé ce nouveau report ce lundi 17 janvier.