Le match du maintien pour l'OLB à Châlons-Reims ?

C'est sans doute le match de la saison pour l'OLB qui jouera une (très) grosse partie de son maintien ce mardi soir (20h) sur le parquet de Châlons-Reims, concurrent direct pour le maintien qui possède au classement une victoire d'avance sur Orléans qui est 1er relégable.

30e journée de Pro A de basket, l'OLB dos au mur avant de jouer ce soir (20h) sur le parquet de Châlons-Reims, concurrent direct pour le maintien. Les Orléanais doivent s'imposer pour espérer rester en Pro A l'an prochain. Ils pourront compter sur le retour de blessure (entorse au genou) de leur pivot Abdel Sylla qui est dans le groupe (même s'il ne s'entraîne que depuis samedi et qu'il n'est pas encore à 100% selon son coach). Le meneur Antoine Eïto qui souffrait au pied la semaine dernière et qui n'avait pas joué contre le Paris Levallois est lui aussi de retour. Face à une équipe de Châlons-Reims gangrenée par les blessures, les Orléanais partent favoris sur le papier. Mais rien n'est jamais joué d'avance.

Le président des Magic Sup, Jean-Noël Prets, avant de donner ce lundi le communiqué à chaque joueur via le coach Thomas Drouot © Radio France - Benjamin Glaise

Les supporters à la rescousse

Les supporters orléanais ont tenu à remettre aux joueurs une lettre pour signifier et demander la mobilisation générale et les assurer de leur soutien. Au bord du terrain à entrainement ce lundi matin, la poignée de main est chaleureuse entre le coach et les supporters. Ils sont 3 des Magic Sup à jouer les facteurs en plein jour férié, un sac plein d'enveloppe à distribuer aux joueurs Jean-Noël Prets est le président des Magic Sup : "Vue la situation qui a au club et le très mauvais match qu'on a vu mardi [défaite à domicile contre Le Paris Levallois 58-78], comme on aimerait nous ne pas revoir des choses comme ça, on est venu apporter un communiqué expliquant ce que nous on ressent quand on a vu la prestation de mardi."

A l'aller, les Orléanais de Micah Downs s'étaient imposés de 5 points face au CCRB de Nicolas de Jong - Photo Depoorter / OLB

Sans les supporters, le club n'existe pas - Thomas Drouot, entraîneur de l'OLB

Le coach Thomas Drouot les a reçu dans son bureau et pris le temps de discuter avec eux avant l'entrainement. Et il comprend tout à fait la démarche : "Le club ne nous appartient pas. C'est un club qui existe depuis longtemps. Il y a des supporters qui sont là depuis longtemps. Ils font partie du club pour moi donc qu'à un moment donné on puisse échanger avec eux, ça me paraît normal. Dans un club de basket, il y a des dirigeants, un staff sportif, des joueurs, et il y a des supporters. Sans les supporters, le club n'existe pas."

Les Magic Sup ont prévu une enveloppe et un communiqué pour chaque joueur © Radio France - Benjamin Glaise

L'objectif pour les supporters est de mobiliser les troupes, de les encourager comme l'explique le patron des Magic Sup : "C'est pour les encourager et leur faire bien prendre conscience qu'il y a un club de supporter à Orléans. Il y a des personnes qui sont prêtes à se déplacer, à faire des kilomètres pour aller les voir. Ils sont là tous les 15 jours à Orléans pour les encourager." Jean-Nöel Prets à quant à lui prévu de faire le déplacement jusqu'à Reims ce mardi : "J'ai sacrifié une journée de congé pour aller les voir, pour les encourager et j'espère bien sabrer le champagne avec eux là-bas à Reims." Et c'est Thomas Drouot qui avait pour mission de distribuer en mains propres les lettres aux joueurs.

Le meneur Antoine Eïto, blessé au pied, n'avait pas joué contre Le Paris Levallois la semaine dernière. Il fera son retour contre le CCRB ce mardi soir © Radio France - Julien Vattaire

Un match à la vie à la mort ?

En ce qui concerne le plan sportif, le compte à rebours est déjà lancé pour l'OLB. Il ne reste plus beaucoup de temps aux Orléanais pour décrocher leur maintien en Pro A. En cas de défaite, l'OLB devrait obtenir 2 victoires de plus qu'Antibes ou Reims lors des 4 derniers matches de la saison. Autant dire qu'il vaut mieux gagner ce soir. Une donnée que le coach orléanais Thomas Drouot à en tête, même s'il ne veut pas trop y penser : "Forcément à un moment donné on y pense. Après est-ce que c'est intéressant d'y penser maintenant ? Non. Faut d'abord jouer ce match. Une fois qu'on aura joué ce match, on verra dans quelle situation on est." Ne pas regarder au-delà du match de ce mardi soir, pour être entièrement concentré sur Châlons-Reims, c'est l'objectif du coach.

Abdel Sylla, heureux de retrouver ses coéquipiers à l'entraînement, est prêt à jouer ce mardi si le coach Thomas Drouot le lui demande © Radio France - Julien Vattaire

On a un match hyper-important pour l'avenir du club. Moi je pense aux salariés du club et aux supporters. C'est très important pour eux qu'on reste en Pro A - Thomas Drouot

Il faudra aussi oublier le contexte en interne, celui du départ du président à la fin de la saison comme l'indique Thomas Drouot : "A partir du moment où ça sort sur les réseaux sociaux, les sites spécialisés de basket et dans la presse locale, forcément ils [les joueurs] sont au courant. Après moi je veux juste qu'on soit focalisé sur notre travail à nous. On a un match hyper-important pour l'avenir du club. Moi je pense plus aux salariés du club et aux supporters. C'est très important pour eux qu'on reste en Pro A."

JP Prince s'entraîne au tir, l'ailier-meneur américain est devenu en très peu de temps l'un des piliers de l'équipe © Radio France - Julien Vattaire

De leur côté, les joueurs ont bien conscience que ce match vaut très cher dans l'opération maintien. Le joueur extérieur polyvalent JP Prince est l'une des révélations orléanaises de cette fin de saison : "On connait très bien l’importance de cette rencontre pour le club. On va donc faire de notre mieux pour l’emporter. Je pense vraiment qu’on a nos chances même si l’on ne jouera pas à la maison. Contre Paris on était trop statique et trop lent. On s’en est tous rendu compte. Donc ce soir, il va falloir jouer en mouvement et surtout jouer simple, car c’est comme ça qu’on gagne ce genre de match." Du mouvement et de l'intensité, tels sont les ingrédients pour des Orléanais en quête de victoire et de maintien en Pro A.

Les joueurs de l'OLB quasiment au complet (Jo Kazadi est encore en convalescence même s'il reprend ses marques au tir) avant de défier le CCRB chez lui © Radio France - Julien Vattaire

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 19h45.

Ce mardi soir dans les autres matches de la 30e journée de Pro A, à noter une autre rencontre cruciale pour le maintien entre Antibes (15e) et la lanterne rouge Nancy (18e).