Le meilleur buteur de Lidl Starligue, Dragan Gajic face à ses anciens coéquipiers montpelliérains

Dragan Gajic aime Bougnol, le palais des sports montpelliérain où il a fait ses débuts en championnat de France en 2011. Le slovène sacré meilleur ailier droit dès sa première saison sous les couleurs montpelliéraines, une nouvelle fois la saison d'après et meilleur buteur du championnat 2013-2014 garde une vraie affection pour les Blue Fox , le club de supporters montpelliérains.

Je me souviens de tous les Blue Fox

Ils font partie des meilleurs supporters du monde, j'ai joué à Veszprem en Hongrie où le hand est presque une " religion" , toute la ville est derrière le club, cela peut être très pesant en cas de défaite. A Montpellier, même quand tu perds, les Blue fox restent positifs."

Il m'a fallu 6 à 7 mois pour tout comprendre

Dragan Gajic se souvient de ce jour de juillet 2011 où il est arrivé à Montpellier, " j'avais appris un peu le français à l'école, je m' y suis remis, il a fallu comprendre comment fonctionnait le club, ma place ." Patrice - Canayer - est un peu strict mais c'est le meilleur entraineur que j'ai eu."

La barre des 200 buts cette saison

Une patte gauche redoutable, associée à une pointe de vitesse, à 36ans, Dragan Gajic n'a rien perdu de son efficacité " aujourd'hui j'anticipe un peu plus," ironise l'international slovène. Avec 152 buts depuis le début de la saison, il est bien parti pour battre son record des 192 buts lors de son sacre de meilleur buteur avec le MHB en 2013-2014. " Les records , c'est bien, je ne les chasse, si je dépasse la barre des 200 buts cette saison , ce serait pas mal."

Certains joueurs et entraineurs pensaient peut être que je revenais en France pour la ballade... tant que j'aurais envie de marquer des buts, de gagner, je vais jouer au handball.

Dragan Gajic est donc de retour en France, à Limoges, " un club qui a un beau projet" et qui a été a surprise du début saison, certes épargné par le covid, le Limoges Handball a engrangé des victoires qui lui permettent aujourd'hui d'être 5eme de Lidl Starligue.

On vient pas à Montpellier pour jouer, on vient pour gagner !

Première confrontation de la saison ce samedi , dans le cadre de la 20 ème journée de Lidl Starligue entre Montpellier et Limoges au palais des sports René Bougnol à 19H.

Si Montpellier ne joue pas très bien, n'est pas focus, pas très concentré sur son match, on l'a vu déjà en championnat cette année , il peut perdre."

" J'ai parlé avec mes coéquipiers, previent l'ex montpelliérain, il y a encore une grosse équipe à Montpellier cette année et qui mérite sa seconde place, mais s'ils ne jouent pas bien ,il y a une opportunité pour nous , il ne faut pas laisser les Montpelliérains s'installer dans leur jeu, rapide, sans contact et on verra bien , conclut Dragan Gajic.