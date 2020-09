Loiret Fleury Handball : "le meilleur médicament anti-Covid, c'est de venir voir le match de handball"

Les joueuses du Fleury Loiret Handball retrouvent leur public ce mercredi soir, après plus de six mois d'interruption, pour cause d'épidémie de coronavirus. Les Panthères reçoivent Toulon Saint-Cyr, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue Butagaz Energie. Le match se déroule à 20h15 au palais des sports d'Orléans.

Un match à domicile, une première depuis le 4 mars

Un match des handballeuses fleuryssoises devant leur public : ce n'est plus arrivé depuis le 4 mars dernier et cet incroyable succès 28/27 contre Besançon, qui avait permis aux loirétaines de prendre la troisième place du championnat, devenue définitive quelques semaines plus tard, après l'arrêt de la saison.

Evidemment, le virus du Covid-19 circulant toujours activement, les gestes barrières seront de mise ce mercredi au palais des sports, dont la jauge sera réduite à 1500 places afin de respecter la règle du "un siège sur deux". Les joueuses de Fleury, elles, ont été testées, comme l'exige le protocole sanitaire de la Ligue, et "tout le monde est négatif", annonce le club (les résultats sont parvenus samedi)

Le médicament anti-Covid, c'est de venir voir un match de handball"

Sabine Guillien Heinrich, présidente du Fleury Loiret Handball, se veut rassurante : "on a tout mis en place, on va appliquer le protocole de la Ligue, de la préfecture et de la Ville, on accueillera le public et nos partenaires dans des conditions idéales. On veut donner envie aux gens de revenir, tout est en place et je peux vous assurer que dans l'équipe de Fleury, au sein du comité directeur et dans le staff, on est tous diplômés en Covid première langue. Et puis le meilleur médicament anti-Covid, c'est de venir aux matchs de handball" et de reprendre une vie normale.

Rappelons que les joueuses de Fleury ont bien débuté leur saison, qui sera marqué par un retour en Coupe d'Europe : elles ont battu St-Amand les Eaux (dans le Nord) 29/22 en ouverture du championnat, la semaine dernière. "On va essayer de faire au moins aussi bien que la saison dernière", annonce Sabine Guillien Heinrich, "c'est-à-dire terminer dans les trois premières. Et il n'y a pas de temps à perdre puisque chaque match sera une finale cette saison, en raison de la suppression des playoff".