Le meneur de jeu du Billère Handball Guillaume Crépain signe deux ans à Istres

INFO FRANCE BLEU BÉARN - Après l'arrière gauche Thomas Bolaers, c'est le maître à jouer du Billère Handball Guillaume Crépain qui quittera le club à la fin de la saison. Le demi-centre de 30 ans a signé pour deux ans avec le club d'Istres.

Guillaume Crépain et le Billère Handball c'est fini ! Le meneur de jeu actuellement blessé à la cheville s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Istres, 3e du championnat Proligue (2e division) après sa victoire à Billère vendredi soir. Guillaume Crépain l'annonce ce mardi matin sur France Bleu Béarn. A 30 ans, il a décidé de quitter le BHB, 6e du championnat et actuellement en difficulté, "pour un autre projet. Après la cerise sur le gâteau serait de monter" en Lidl Starligue la saison prochaine.

Un contrat de deux ans à Istres

"J'ai fait le choix de quitter Billère pour un autre projet." ► Le demi-centre Guillaume Crépain (30 ans)

A bientôt 31 ans, Guillaume Crépain dont c'est la 3e saison en Béarn ne cache ses ambitions au moment de signer dans une équipe mieux classée et dans une région ou une partie de sa famille vit aujourd'hui. Mais le demi-centre est triste de quitter un BHB mal en point, sur une série de cinq défaites en championnat. D'autant que Guillaume Crépain est sérieusement blessé à la cheville depuis la trêve hivernale. Il espère au moins participer au dernier match de la saison régulière à domicile contre Valence.

Guillaume Crépain. Partager le son sur : Copier

Verdier aussi s'en va

Pierrick Verdier quitte aussi le Billère Handball annonce le club ce mardi matin "l'ailier gauche ne portera plus les couleurs billéroires la saison prochaine, ayant décidé de mettre un terme à sa carrière en juin. Après 12 ans dans le milieu professionnel, Pierrick désire donner une nouvelle orientation à sa carrière et entamer une reconversion professionnelle. Même s'il regrette cette décision, le BHB le remercie pour toutes ces années passées dans son collectif et lui souhaite une réussite pleine et entière dans son nouveau projet". Reste à savoir si le principal intéressé a la même vision des choses.L

Le capitaine Jérémy Vergely et le gardien Arnaud Tabarand ont prolongé leur contrat, en revanche l'ailier Romain Zerbib n'a pas encore donné sa réponse. Quant à Léo Quérin, il doit encore s'entretenir avec le club.

A LIRE AUSSI :