Le meneur de jeu du MSB veut "tout faire pour conserver le titre de champion de France"

Le Mans, France

Après son titre de champion de France 2018, le Mans Sarthe Basket a toujours de l'ambition et veut le prouver. Le meneur du jeu, Antoine Eito, n'est pas rassasié et compte bien se battre pour conserver ce titre. "Tout est possible. Jamais personne aurait pu dire qu'on serait champions l'année dernière. Je ne dis pas qu'on va être champion et que ce sera facile. À partir du moment où tu es en play-off, c'est une autre saison. Mais on en est encore très loin", confie Antoine Eito.

Le MSB termine la phase aller du championnat de France à la huitième place. Après un début de saison canon, les Sarthois ont souffert des blessures et d'un effectif réduit. "Quand il y a un joueur qui se blesse, l'équipe est déséquilibrée. On tire sur les autres donc on fatigue", explique Antoine Eito, qui veut rester positif. "On perd des matchs de pas beaucoup, on ne prend pas des raclées. Et puis on a un manque de réussite, un peu de malchance."

Et puis le Mans Sarthe Basket reste engagé en Ligue des Champions. Les phases de poule sont loin d'être terminées et le club a encore des chances de continuer la compétition.

Les souvenirs du titre encore en mémoire

Antoine Eito garde encore en mémoire les images du sacre en 2018. "Ça arrive souvent de se remettre le nez dans les images ou les vidéos. C'est quelque chose d'extraordinaire, la foule sur la place des Jacobins. Les gens au Mans ont pris leur pied à nous suivre et à célébrer derrière. C'est vraiment quelque chose d'unique", explique le meneur de jeu du MSB.

Ce titre de 2018 est le plus grand de l'histoire du MSB

"Tout en respectant tous les joueurs qui sont passés avant par le MSB, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, mais je pense que c'est le plus grand titre du MSB. En termes d'affluence, avec des matchs à guichets fermés, de spectacles, le suspens en finale", précise Antoine Eito.

Pour récompenser sa saison 2018, Antoine Eito a été sélectionné pour participer au All-Star Game. Ce sera à Paris Bercy samedi 29 décembre. Ce sera sa deuxième participation à cet événement qui réunit les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs étrangers évoluant en France.