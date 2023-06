Le meneur Frank Mason prolonge d'un an au Sluc Nancy Basket

Il arrivait à Nancy en janvier dernier avec beaucoup d'attentes placées en lui, même s'il n'avait plus foulé les parquets depuis 6 mois. Et même si, selon le Sluc Nancy Basket lui-même, il "a mis un peu de temps pour s’acclimater au jeu européen avant d’être un joueur dominant", le meneur américain Frank Mason a pleinement donné satisfaction au staff nancéien. Ce dernier officialise ce lundi sa prolongation de contrat pour une année supplémentaire.

"Ça nous laisse augurer une bonne saison"

Avec ses 14,5 points, 5 passes et 3 rebonds sur les 6 derniers matches de l'année, Frank Mason va donc poursuivre l'aventure à la mène des Cougars. "Sur son passage, nous avons appris beaucoup de choses, sur le joueur, sur la personne et les besoins qu’il avait pour pouvoir parfaitement s’exprimer. C’est quand même le chef d’orchestre d’une équipe, c’est très important de bien comprendre le joueur et l’homme pour pouvoir bénéficier de tout son talent", décrit le coach Sylvain Lautié. Le fait de compter dès juin sur Mason et "de faire une vraie préparation, nous laisse augurer une bonne saison. Lorsque Frank a compris le jeu européen, nous avons vu un joueur d’impact de Betclic ELITE", poursuit-il.