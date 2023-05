Le Metz Handball célèbre son titre de champion de France après une saison complète d'invincibilité

Une saison historique en tous points ! Le Metz Handball a clôturé, samedi 27 mai, le championnat de la Ligue féminine de handball de la plus belle des manières. Pour la 24e et dernière journée, les Dragonnes ont battu Chambray-lès-Tours (30-26) aux Arènes. Elles réalisent ainsi un nouveau sans-faute cette saison : 24 victoires en 24 matchs. Déjà officiellement sacré depuis un mois , le Metz Handball a aussi pu fêter son 25e titre de champion de France avec son public.

En plus du trophée de champion de France, les distinctions individuelles ont aussi été remises aux Dragonnes. Sept des onze trophées de la Ligue reviennent aux Messines, dont celui de la meilleure joueuse pour Bruna de Paula. La soirée a au moins eu le mérite de remettre du baume au coeur des joueuses, après leur élimination surprise aux portes du Final Four de la Ligue des champions . Prochaine étape : la finale de la coupe de France , entre le Metz Handball et Paris 92, le 10 juin prochain.