Le MHB aborde la deuxième partie de la saison avec humilité

Après un mois et demi d'arrêt, c'est l'heure de la reprise pour le Montpellier Handball. Objectif : accrocher une place européenne et pour ça le président Julien Deljarry et l'entraineur Patrice Canayer sont sur la même longueur d'onde : il va y avoir du changement.