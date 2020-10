Le MHB concède le nul face à Nantes

Les handballeurs montpelliérains doivent se contenter du point du match nul ce dimanche soir face à Nantes au terme d'une rencontre de haut niveau.

Malgré quatre exclusions de 2 minutes en première mi temps, les montpellierains ne se sont pas laissés distancer par les nantais et sont passés devant, emmenés par un Hugo Descat, auteur de 6 buts en 30 minutes, 13 au total ( énorme) et avec les neuf arrêts de Kevin Bonnefoi. Ils ont eu une balle de plus 4 pour mener finalement à la pause 14-13.

Victimes d'un gros trou d'air en milieu de seconde mi temps, les montpelliérains ont permis aux nantais de prendre trois buts d'avance.

L'entraineur Patrice Canayer a opté pour le surnombre en attaque en faisant sortir son gardien pour un joueur , option risquée qui s'est avérée payante et a permis aux montpelliérains de revenir au score, un dernier but marqué à 10 secondes de la fin du match. Les coéquipiers de Valentin Porte arrachent le nul mais au vu de la première mi temps, ils peuvent avoir des regrets.