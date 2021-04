Le MHB dominé s'incline à Paris face au PSG Handball 28-31

Le PSG handball était au dessus et s'impose face au MHB 21-38. Montpellier compte désormais 6 points de retard sur les Parisiens quasiment assurés du titre.

C'était la dernière chance pour les handballeurs montpelliérains de se relancer dans la course au titre de champion de France. Mais le PSG est plus fort, trop fort et gagne cette nouvelle confontration avec les Montpelliérains :31-28.

Steins et Hansen bourreaux de Montpellier

Le score aurait même pu être plus sévère. Les Parisiens ont mené à la marque tout le match,19-15 à la mi temps , avec un écart de buts jusqu' à plus 6 en leur faveur.

16 minutes en infériorité

Les coéquipiers de Valentin Porte n'ont jamais renoncé, pénalisés par 8 exclusions pour 2 minutes, un arbitrage très contestable des soeurs Bonaventura, et malgré ca, ils sont revenus plusieurs fois à 2 ou 3 longueurs, grâce notament à leur gardien Marin Sego qui réalise un de ses meilleurs matchs et les 7 buts d' Hugo Descat.

Montpellier ne joue plus le titre mais sa place en Ligue des Champions la saison prochaine, en assurant la seconde place.

En route pour Berlin, pour aller chercher mardi prochain, la qualification pour la finale à 4 de la Ligue Europeenne face au Füchse Berlin.