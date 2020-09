Le MHB ouvre sa saison en championnat par une victoire face à Chartres

Les handballeurs montpelliérains entament la saison par une victoire logique sur Chartres, 31 à 25. Ils ont pris les commandes du match d'entrée et n’ont jamais été inquiétés par leurs adversaires. Ils menaient 16 à 10 à la mi temps. Les joueurs de Chartres sont revenus à un écart de trois buts , profitant d'un relâchement en défense mais les montpelliérains ont rectifié le tir et terminent à +6 buts , 31 à 25.

C'est l'ailier gauche Hugo Descat qui est le meilleur buteur du match, avec 6 buts alors qu'il n'a joué que la première mi temps.

Un public discipliné

C'était le premier match officiel à Bougnol depuis 7 mois avec une jauge maximale de 1000 personnes, , entrée et sortie séparées et un sens de circulation dans les allées avec des marquages au sol et le port du masque obligatoire pendant tout le match , bien respecté. "_Si on veut que la fête continue , il faut que ça soit comme çà,"_commente ce supporter. " On est content de les retrouver et de se retrouver," ajoute cette supportrice.

réactions de spectateurs sur ce 1er match à Bougnol Copier

A défaut de donner de la voix, c'est la fanfare "masquée" des Blue Fox qui a mis l'ambiance.

La fanfare des blue fox © Radio France - Pascale Viktory

Prochain rendez vous mardi 29 septembre à 20h45 pour le match couperet face aux danois de Skjern , les montpelllérains battus à l'aller doivent s’imposer avec un écart d'au moins 2 buts pour accéder aux phases de poules de la ligue européenne.