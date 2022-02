Le MHB part dans l'inconnu à Kiel en Allemagne

Que peut-on espérer des handballeurs montpelliérains ce mercredi soir à Kiel ?

La victoire contre le club allemand 37-30, lors de 3eme journée de Ligue des Champions reste le match référence pour les handballeurs montpelliérains. Sauf que c'était en septembre 2021, depuis et jusqu'à aujourd'hui Montpellier vit une saison difficile, pour preuve les deux dernières défaites d'affilée contre le Vardar Skopje en Ligue des Champions et samedi à Creteil en championnat.

Même si l'entraineur Patrice Canayer ne veut pas se cacher derrière cette excuse, l'équipe est diminuée avec de nombreux blessés, en particulier dans sa base arrière (Wallinius, Duarte, Moscariello, Gudmundson et Nacinovic sont de retour pour Kiel).

Montpellier sous le feu des critiques

Le président Julien Deljarry tout de suite après la défaite à Creteil a eu des mots cinglants sur son compte twitter : "match médiocre... triste performance.", critiques aussi des supporters.

" Quand on perd à Créteil, que l'on soit critiqué, c'est normal, mais ne l'acceptons pas comme une fatalité, montrons qu'on sait réagir." Patrice Canayer

L'entraineur montpelliérain estime que depuis la reprise, la concentration et l'investissement sont plus présents, ils ont permis de remporter trois victoires mais "on n'est pas à l'abri d'une rechute."

Comment l'équipe vit-elle cette situation ?

"On est malheureux, je suis malheureux, les joueurs sont malheureux, le Président est malheureux, oui il y a de la frustration, de la déception mais ce qui doit prendre le pas c'est la force d'avancer."

Touché par les critiques des supporters, le capitaine Valentin Porte a publié un message sur la page facebook des Blue Fox appelant les supporters a être derrière l'équipe.

"Nous avons besoin de votre indéfectible soutien et de pensées positives pour nous aider à performer." Valentin Porte/ Blue Fox supporters

Kiel-MHB 20H45. Montpellier premier ex aequo avec Aalborg de la poule A de Ligue des Champions.