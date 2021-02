Le MHB perd trois matchs de Ligue Européenne sur tapis vert

Le Montpellier Handball perd de fait ses trois matchs de poule de ligue européenne non joués. Impossible pour le club de disputer ces trois matchs reportés avant le 2 mars, fin de la phase de poule. Il s agit du match à Magdebourg en Allemagne du 27 octobre reporté en raison des cas de covid au MHB et les deux matchs face à Moscou qui n'ont pu se jouer en raison du protocole sanitaire d' isolement imposé dans le cas d un voyage hors union européenne.

Le président du Montpellier handball, Julien Deljarry prend acte mais regrette cette décision qui pénalise le club.

"Nous avons tenté, malgré les contraintes sanitaires de trouver des solutions qui nous permettent de jouer ces rencontres. Nous avions bien l’intention de jouer notre double confrontation à Moscou au début du mois et en 48h. Toutefois, la septaine imposée au retour de Russie (hors UE) ne nous permettait pas de maintenir la cadence en championnat. Nous pensions trouver de nouvelles dates. Malheureusement, le calendrier national et international ne nous le permet pas. Nous avons également proposé au club allemand de Magdebourg plusieurs dates de match report en première partie de saison qui nous ont été toutes refusées. »

La victoire est donc accordée à Magdebourg et à Moscou pour les deux matchs sur le score de 10-0.

Le MHB rétrograde à la 3ème place à égalité de points avec les Croates de Nexe qu'ils rencontreront et ce mardi 2 mars au palais des sports René Bougnol .

Ultime rencontre décisive pour les montpelliérains pour conserver cette 3 place qui leur permettrait d'eviter les Allemands de Rhein Neckar Lowen en 8 emes de finales.

« Plus que jamais, l’équipe de Montpellier est prête à se battre pour se qualifier en 1/8ème de finale et aller le plus loin possible dans cette EHF European League » confirme le coach, Patrice Canayer.