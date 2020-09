Le MHB se qualifie pour la ligue européenne

Les handballeurs montpelliérains ont fini par venir à bout des danois de Skjern et s'imposent 33 à 29 pour ce match retour du 2eme tour de qualification de la ligue européenne. Ils avaient perdu le match aller d'un but , ils sont donc qualifiés pour les phases de poule de cette coupe d'Europe.

"On aurait pu leur mettre la tête sous l'eau des la première mi-temps"Kevin Bonnefoi

Les montpellierains ont mené avec un écart de 5 buts par deux fois en première période, grâce notamment a des arrêts d'entrée de jeu du gardien Kevin Bonnefoi qui a joué les 30 premières minutes mais les danois sont revenus à deux buts à la mi temps (17-15).

La deuxième période a été encore plus disputée, les danois arrivant même à égaliser, à 4 minutes de la fin du match , les montpelliérains ne comptaient que deux buts d'avance, cette fois c'est l'autre gardien Marin Sego qui réalise trois arrêts décisifs . les montpelliérains terminent avec un écart de 4 buts.

"C'est beaucoup plus difficile de jouer ces matchs là qu'une finale, si tu te fais éliminer là sur un match couperet , t'es un gros c...... moi je suis très heureux et très heureux pour les joueurs " l'entraineur du MHB Patrice Canayer