Le MHB tenu en échec chez lui pour son premier match

Marko Panic auteur du but de l'égalisation

Les 5000 supporters présents à la Sud de France Aréna ce dimanche après midi ont eu peur jusqu'au bout. Le MHB a bien failli perdre son premier match de la saison, mené 28-29 par Saint Raphaël à 3 secondes de la fin du match, c'est l'arrière bosnien Marko Panic arrivé à l'inter saison qui marque le but de l'égalisation. Panic meilleur marqueur de l'équipe avec 8 buts.

L'équipe montpelliéraine avec 5 nouveaux joueurs, sans son capitaine Valentin Porte, en convalescence et avec Diego Simonet, en reprise après une blessure, a été menée quasiment tout le match, 13-15 à la mi temps. Elle n'a réussi qu'une fois grâce a deux buts de Yanis Lenne, capitaine "remplaçant", et auteur d'un sans faute avec 6 tirs réussis, a passé devant Saint Raphaël en milieu de seconde mi temps, avec deux balles et un penalty pour creuser l'écart ratés, le MHB s'est fait remonter pour au final un partage des points.

"Trop de défaillances individuelles, il y a des joueurs qui nous doivent une revanche" Patrice Canayer

Pas de coup de gueule de Patrice Canayer, en tout cas en conférence de presse, mais un constat : "trop de contre performances individuelles, trop d'échec aux penalties (3/6 contre 6/7 pour Saint Raphaël), il y a des joueurs qui m'ont déçu par rapport à ce qu'ils ont montré en préparation" et l'entraineur montpelliérain de conclure "qu'au regard de la physionomie du match, c'est plutôt un bon point."

Prochain rendez-vous mercredi : premier match de poule de ligue des Champions face à Szeged à la Sud Arena à 18H45.