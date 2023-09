Le Montpellier Handball défie Barcelone pour son retour en Ligue des Champions

En l'emportant sur Chambery , Montpellier assure la 2eme place et la qualification pour la ligue des Champions

Le Montpellier Handball retrouve la Ligue des Champions grâce à sa deuxième place en championnat la saison dernière. Un retour en fanfare avec ce match évènement ce mercredi soir à 20H45 contre le FC Barcelone à la Sud de France Arena. C'est le MHB qui a demandé à commencer la phase de poules par cette confrontation face au club catalan, détrôné en juin mais qui a gagné 11 titres dans cette compétition. Montpellier reste à ce jour le seul club français en avoir gagné deux.

On ne pouvait pas rêver mieux pour lancer la saison européenne

" On voulait en faire une fête "régionale", en plus à cette époque de l'année, attirer peut être des vacanciers" justifie Le président du MHB Julien Deljarry qui espère une Arena remplie.

Sportivement c'est aussi peut être un avantage de jouer le Barca en début de saison ? "La question c'est plutôt de savoir si nous on est prenable pour Barcelone" répond l'entraineur Patrice Canayer, c'est une superbe équipe mais nous aussi, on a quand même battu deux fois le PSG l'an passé."

"Si on commence à dire c'est gros c'est trop gros, sinon on ne joue pas la Ligue des Champions, on joue la coupe départementale." Patrice Canayer

C'est vrai que Montpellier n'a pas souvent gagné contre Barcelone, sauf en 2018 l'année du titre européen où les montpelliérains ont sorti les catalans en 8emes de finale, vainqueurs de trois buts ici, c'est l'argentin Diego Simonet qui a eu la balle de match, le but qui a éliminé le Barca en plus c'était là-bas.

Diego Simonet et Yanis Lenne blessés suivront le match des tribunes.